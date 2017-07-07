Онлайн-сервис со списком пиратских ресурсов создан в Украине правообладателями

В Украине начал работу онлайн-сервис http://blacklists.org.ua. Его создали Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) и инициатива "Чистое небо" (учредители "1+1 Медиа", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group) с целью развития в UAnet легального аудиовизуального продукта и борьбы с пиратством. Основная целевая аудитория сервиса — компании, размещающие рекламу в интернете. Теперь они смогут каждый месяц получать на электронный адрес обновленную информацию о пиратах — список сайтов, к которым у правообладателей, вовлеченных в создание сервиса, есть претензии.

Перечень сайтов составляется в соответствии претензий за предыдущий месяц и обновляется в течение первой рабочей недели каждого следующего месяца, сказано на сайте blacklists.

Кроме такого списка, на сайте можно посмотреть мониторинг размещения рекламы на пиратских ресурсах, который делает УАПА — это принтскрин страниц сайтов-нарушителей с размещенной на них рекламой различных брендов с фиксацией времени. Информация обновляется раз в месяц.

Организаторы сервиса отмечают, что рекламодателям следует обращать внимание на такую информацию от правообладателей, так как это вопросы репутации их брендов. Они планируют расширять список правообладателей. И надеются, что новый сервис поможет бороться против незаконного использования чужих произведений для заработка на рекламе известных брендов.

Загрузить список сайтов с пиратским видеоконтентом.



Компании-рекламодатели в связи с изменениями законодательства о пиратстве должны знать, что размещение рекламы на сайтах с пиратским контентом может быть приравнено к финансированию пиратства согласно изменениям в Уголовный кодекс Украины, которые были внесены при принятии Закона "О государственной поддержке кинематографии".

Теперь статьей 176 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность не только за нарушение авторского права и смежных прав, а также и за финансирование таких действий, если это причинило материальный ущерб в значительном размере.

Вместе с тем, есть много разных мнений по поводу того, как реально будет работать закон. Так, адвокат, эксперт Института массовой информации Андрей Осипов сказал в комментариях detector.media: "Финансирование пиратства — новый вид преступления для украинского закона. Очевидно, будет применяться аналогия к финансированию терроризма. Так же и принцип определения финансирования будут применять как косвенное финансирование и приобретение краденого. Нам нужно сформировать правоприменительную практику. Конечно, следователи будут действовать по принципу "кому это выгодно" и не всегда будут искать интернет-пирата. Скорее всего, это преступление будет иметь форму вины с прямым или косвенным умыслом. Надеюсь, что в украинской практике утвердится исключительно прямой умысел. Ведь в случае косвенного умысла следователи будут иметь широкое поле для манипуляций. И, конечно, следует помнить, что деньги оставляют следы. А деньги у кого? У рекламодателя".