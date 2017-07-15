Оновлений Поділ — без МАФів, але з ідейними ярмарками і фестивалями — голова Подільської РДА

Як довго триватиме реконструкція Контрактової площі та скільки на це передбачено коштів?

На сьогодні у міському бюджеті на реконструкцію Контрактової площі закладені 4 млн гривень. Але поки невідомо, якою буде остаточна сума, оскільки проект зараз перебуває на експертизі. Точну суму ми будемо знати лише по її завершенню. Однак вже зараз ми можемо багато чого зробити. По-перше, прибрати бетонні фундаменти, на яких стояли МАФи, а також почати озеленення Подолу зі скверу №3. Для цього не треба чекати результатів експертизи.

Коли будуть завершені роботи по озелененню скверу №3 (знаходиться між виходом з метро "Контрактова площа" у бік Гостиного двору)?

Думаю, що ближче до середини вересня. Що ж стосується решти проекту реконструкції, то він буде реалізований вже протягом наступного року.

Хочу звернути увагу, що ремонт скверу — це лише невелика частина величезного проекту під умовною назвою "Історичний Поділ". Він включатиме в себе туристично привабливі локації: Софійську та Михайлівську площі, Андріївський узвіз, вул. Сагайдачного, Поштову площу, фунікулер, Володимирську гірку й інші локації. Це туристичний маршрут, який має охопити всі головні пам'ятки історичного Подолу. Власне, для розробки та реалізаціїї цього проекту за дорученням міського голови Віталія Кличка нещодавно була створена робоча група на чолі з заступниками мера Геннадієм Плісом та Олексієм Рєзніковим.

Розвиток туристичної привабливості Києва не обмежується лише Подолом. В песпективі мають бути створені ще кілька туристичних маршрутів. Але мені поки важко назвати конкретні терміни. Роботи вистачить на кілька років.

Як ви оцінюєте потенціал цього туристичного маршруту? На скільки може зрости кількість туристів?

Думаю, що кількість туристів зросте в рази. Завдяки "Євробаченню" кількість іноземних туристів зросла мінімум вдвічі порівняно з минулим роком. Очікуємо на збільшення кількості туристів, коли Київ прийматиме фінал Ліги Чемпіонів 26 травня 2018 року. Працюємо і готуємось.

Згідно з планом реконструкції на Подолі планують перекрити вулицю Сагайдачного. Що буде з транспортною розв'язкою?

Зараз поки експерти вивчають можливості переведення транспорту з вулиці Сагайдачного. Важливо, щоб перетворення її на пішохідну не створювало незручностей для водіїв, оскільки Сагайдачного є однією з основних автомобільних артерій, яка з'єднує кілька районів столиці з центром міста. Поки фахівці вивчають можливості Набережно-Хрещатицької та Костянтинівської вулиць. До осені плануємо цей процес завершити.

Які ще вулиці можуть стати пішохідними крім Сагайдачного?

Поки розглядаємо лише дві пішохідні вулиці на Подолі. Це Андріївський узвіз та Сагайдачного. Вони мають бути функціональними і зручними та комфортними для киян та гостей міста. Це історично-туристична зона. Інші вулиці робити пішохідними не бачу сенсу. По них передбачено рух транспорту.

Що ж стосується Сагайдачного, то це буде вулиця для променаду, з магазинчиками і ресторанчиками, яка є у всіх великих європейських містах. Для цього тут буде змінена система освітлення, а дорожнє покриття плануємо замінити на бруківку.

Як плануєте використовувати реставровану Контрактову площу?

На мою думку, Контрактова площа має стати місцем проведення масових заходів, гулянь, ярмарків, фестивалів. Тобто нести той функціонал, для якого вона була призначена. Історично тут завжди проводились ярмарки. Вона не була просто кам'яною площею. Це також історичний, культурний і розважальний центр.

В якому форматі мають відбуватись ярмарки та гуляння?

Концепцію мають пропонувати бізнесмени, які проводять тут заходи. Ми відкриті для пропозицій. Основний принцип — будь-який фестиваль чи захід має нести в собі ідею, яка може об'єднувати людей, створювати умови відпочинку. Одним словом, комфортний публічний простір. Наприклад, фестиваль Made in Ukraine. Ідея полягає в тому, щоб провести ярмарок, залучити виробників української продукції — це малий і середній бізнес. Організатори цієї ідеї придумали форму і наповнили її змістом.

Минулого року на Контрактовій проходив Zibert-фест. Це своєрідний прототип Мюнхенського фестивалю пива, що проходить там щороку. Ми хочемо і в себе такий фестиваль, Контрактова площа чудово підходить під такі формати. Водночас багатьом підприємцям довелося відмовити, оскільки вони хочуть просто використовувати площу для торгівлі. Але я переконаний, що базарів із шкарпетками тут не повинно бути.

МАФи роками стояли на місці скверу №3 і були недавно знесені. Куди вони переїхали? Чи не з'явиться на цьому місці пересувна торгівля, наприклад, у вигляді кавомашин?

Частина МАФів на цьому місці працювали незаконно. Тим, які мали дозволи, запропонували переїхати на нове місце, незаконні — демонтували. Міська влада не вказувала підприємцям, куди їм переїжджати. Власники МАФів самі можуть пропонувати місце для свого бізнесу. Міські і районні служби лише перевіряли, чи можливо їх (МАФи) розмістити на запропонованих підприємцями місцях. Багато з них переїхали на Виноградар. Хтось в інші райони Києва.

Але як на мене, МАФи — це вже вчорашній день, їм не місце у Києві. Не лише на Подолі, а й на Виноградарі чи в інших районах міста. Вони виникли в часи, коли існувала потреба в роздрібній вуличній торгівлі. Не було торгівельних центрів, лише кілька комунальних ринків. Але часи змінились, і вони мусять піти.

Що ж стосується скверу біля виходу з метро "Контрактова", де колись стояли МАФи, то там буде сквер і нічого іншого. Торгівля, в тому числі пересувна, тут не передбачена.

Оновлений Поділ — це не лише сквери та ресторани. Як щодо театру на Андріївському? Як оцінюєте нову будівлю театру?

Театр готовий на 98%, його треба лише ввести в експлуатацію. Можливо, були деякі порушення в процесі реалізації цього проекту. Але моя персональна точка зору — навіть за наявності порушень певних процедур театр має працювати. Визнаю, що він випадає з ансамблю Андріївського узвозу, але це проблема естетичного сприйняття кожного з нас. Він може комусь подобатись, комусь не подобатись, але він є.

Коли кияни зможуть піти туди на спектакль?

Дуже хотілося б якнайшвидше. І добре, якщо це буде вже восени цього року, хоча цей процес може затягнутись. Багатьох не влаштовує, що театр ще існує. Я не розумію такого підходу. Я сприймаю критику, що могли бути процедурні порушення. Але в момент, коли він є, пізно про це говорити. Зараз важливо, щоб театр працював. На майбутнє потрібно врахувати недоліки будівництва цього театру, щоб подібних не допускати у майбутньому.

У 2015 році Фонд держмайна розірвав договір з "Укрреставрацією" щодо оренди Гостиного двору. Але за два роки процес далі так і не пішов. За цей час будинок руйнується, уже пішли тріщини в стінах. Коли планується реконструкція цього будинку?

Наразі споруда Гостиного двору знаходиться в оренді підприємства "Укрреставрація". Договір діє до 2019 року. Хоча Фонд держмайна й зробив спробу розірвати договір у 2015 році, орендар подав до суду. Зараз тривають судові процеси з цього питання. Так може тривати довго. Міська влада тримає цю справу на контролі. Ми були б не проти, щоб він повернувся у державну власність, а Фонд держмайна зміг передати його в комунальну власність міста. Але це питання складне.

Що, на вашу думку, могло б бути в Гостиному дворі?

Можна було б зробити музей історії Києва, наприклад, або публічний простір іншого формату. Варіантів безліч. Але для цього треба, щоб він знаходився у власності територіальної громади міста.

Два роки тому під час будівництва ТРЦ на Поштовій площі археологи знайшли шматок вулиці Київської Русі. Зараз археологи б'ють на сполох, що забудовник може знищити культурний шар. Яка ваша думка, чи буде тут музей?

Міський голова за те, щоб історія була збережена. Така сама позиція і Міністерства культури, але знахідка знаходиться на території, яка використовується приватним інвестором. Варіантів вирішити це питання може бути кілька: перше — побудувати повноцінний музей; друге — накрити склом, щоб відвідувачі центру могли бачити. Так роблять у багатьох містах світу. В Одесі, до речі, також є залишки старого міста на Приморському бульварі. Там історична знахідка накрита склом, гарно вписується. І третій варіант — засипати й забути. Але цього не хотілося б. Історичну спадщину потрібно плекати і берегти. Це наша історія. Останнє слово мають сказати фахівці.