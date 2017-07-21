ООН поможет жителям Донбасса птицей

21 июля 2017, 17:20
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выделила 2,75 тыс. семей на востоке Украины помощь в виде молодняка птицы — кур, уток или индюков

ООН поможет жителям Донбасса птицей | Общество | Дело Увеличить картинку

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставила помощь 2,75 тыс. домохозяйствам на востоке Украины в виде молодняка птицы, а именно по 30 цыплят на домохозяйство либо 25 утят или индюшат.

Об этом говорится в сообщении ФАО, передают Українські Новини.

"ФАО продолжает предоставление гуманитарной помощи страдающей от вооруженного конфликта восточной Украине, уделяя особое внимание сельскому населению, проживающему вдоль линии соприкосновения. На этот раз около 2 750 домохозяйств, расположенных в пределах восьмикилометровой зоны, получают суточный молодняк птицы. Эта помощь является частью программы ФАО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях в Украине, стоимость которой в настоящее время оценивается в 2,3 млн долларов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что каждое домохозяйство-бенефициар получает 30 цыплят, либо 25 утят, либо 25 индюшат.

Согласно сообщению, такое количество молодняка было рекомендовано экспертами ФАО на основе изучения потребностей и возможностей хозяйств-бенефициаров.

"Семьи получат полные пошаговые инструкции по разведению молодняка птицы — как для собственного потребления, так и в коммерческих целях — вместе с десятью килограммами полноценного стартерного комбикорма", — говорится в сообщении.

Птица распределяется в 56 селах Донецкой области и 15 селах Луганской области с 6 июня, и программа должна завершиться на текущей неделе в некоторых наиболее труднодоступных населенных пунктах.

"В последние месяцы ФАО оказала помощь около 6 тыс. фермерских хозяйств, расположенных вдоль линии соприкосновения, путем предоставления различных видов сельскохозяйственных средств производства: семенного картофеля, оборудования для капельного орошения, кормов для скота, а также домашней птицы. Следующий этап оказания гуманитарной помощи будет направлен на поддержку еще 10 000 фермерских хозяйств, несущих серьезные убытки от продолжающегося вооруженного конфликта", — сообщает организация.

Так, в конце лета рабочая группа ФАО планирует распределить между нуждающимися фермерскими хозяйствами семена подсолнечника и кукурузы, кроликов, посевной чеснок, корма для скота и другие средства производства сельскохозяйственного назначения.

Согласно сообщению, программа ФАО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях финансируется правительствами Канады и Франции и из собственных средств ФАО.

"В целом финансирование направлено на повышение продовольственной безопасности более чем 45 000 человек, проживающих вдоль линии соприкосновения", — отмечается в сообщении.

Данную программу по поддержке домохозяйств на востоке Украины в условиях ФАО начала реализовывать в 2015 году.

Организация открыла два офиса по управлению проектом — в Киеве и Краматорске.

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Теги: апк , курятина , донбасс , оон

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ООН поможет жителям Донбасса птицей | Общество | Дело
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