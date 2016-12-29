Операция "найти баланс": Каким будет госбюджет-2017

Спустя неделю после голосования Верховной Рады по бюджету-2017 смета поступлений и расходов наконец-то появилась на сайте Верховной Рады. Согласно документу, поступления в следующем году составят 731 млрд грн, а затраты превысят 800 млрд грн.

При этом в течение последнего месяца народные депутаты умудрились не только распределить дополнительные 10 млрд грн доходов, но и придумать, где эти средства взять. Тем не менее, объем дефицита госбюджета сохранили на уровне 77,55 млрд грн.

Доходы

План по доходам госбюджета вырос на 20% по сравнению с 2016 годом — до 731 млрд грн, из них 637,7 млрд грн — доходы общего фонда и 57,2 млрд грн — специального.

На 103 млрд грн (до 606 млрд грн) выросли планы по поступлениям от налогов. В частности, с 56,6 до 68,6 млрд грн выросли ожидания по поступлениям от налога на доходы физлиц.

Поступления от налога на доходы могут вырасти в том числе из-за увеличения минимальной зарплаты (МЗП) до 3200 гривень. В то же время в Министерстве финансов прогнозируют, что лишь около 60% работодателей последуют требованиям закона и увеличат официальные зарплаты сотрудникам.

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, рост МЗП приведет к росту общих доходов, а из-за того, что получающие МЗП тратят практически 100% доходов, это стимулирует потребление. Следовательно, правительство ожидает роста косвенных налогов. Так, на 24,2% должны вырасти поступления от импортного НДС (до 212,7 млрд грн), внутреннего — на 30% (до 80,3 млрд грн). Такими темпами росли по сравнению с 2015 годом поступления и в 2016 году.

Вырасти на 16% должны и поступления от торговых пошлин. Стоит отметить, что в связи с постепенным восстановлением импорта таможенные платежи (импортный НДС, пошлины, ввозные акцизы) в 2016 году превысили показатели на 7,2%, или на 14,2 млрд гривень.

В то же время сокращены на 30% планы по рентным платежам — прежде чем принять бюджет, Рада снизила ставку ренты для нефтедобывающих компаний с 45% до 21% и с 29% до 14% в зависимости от глубины залегания.

На 20% должны вырасти поступления от налога на прибыль предприятий. В 2016 году предприятия Украины показали положительный финансовый результат и заплатили в сводный бюджет 52,6 млрд грн. По данным министерства экономического развития, только за первое полугодие совокупный финансовый результат предприятий составил 62,9 млрд грн по сравнению с отрицательным результатом в объеме "-" 224,5 млрд грн в 2015 году. Улучшение макроэкономической среды в 2017 году и возобновление посткризисной деловой активности позволят продолжить эту тенденцию.

В 2016 году вследствие реформ госуправления прибыль показали даже традиционно убыточные государственные предприятия. За первое полугодие прибыль их первой сотни составила 31 млрд грн, по сравнению с 53,2 млрд грн убытков за аналогичный период 2015 года. С 2016 года госпредприятия должны перечислять в бюджет 75% чистой прибыли. В бюджете планируется, что эта сумма составит 20,6 млрд грн.

Еще 45 млрд грн прибыли должен перечислить в бюджет Национальный банк Украины. Глава регулятора Валерия Гонтарева уже заявила, что план будет выполнен, даже несмотря на первоначальную оценку прибыли самим НБУ на уровне 35,5 млрд грн.

Всего бюджет предполагает поступление 107,2 млрд грн неналоговых доходов. Помимо госпредприятий и НБУ, 22,4 млрд грн должны перечислить бюджетные учреждения.

Но беспокойство вызывают планы по поступлениям от конфискации и реализации имущества, конфискованного по решению суда за коррупционные правонарушения. В бюджет заложена цифра 11,6 млрд грн. Это не спецконфискация (закон о ней Рада провалила) — это сумма, которую Агентство по розыску и возвращению активов должно взыскать с коррупционеров в судах.

Дефицит

Дефицит бюджета, согласно требованиям МВФ должен сохраняться в пределах 3% ВВП. По мнению Александра Жолудя, дефицит удержат, как минимум, на бумаге, но для этого может потребоваться секвестр.

Пока, по плану, дефицит должен финансироваться в основном,за счет внутренних и внешних заимствований — из 77,5 млрд грн за счет долгов планируется покрыть 61,23 млрд грн. Все остальные надежды традиционно возлагаются на приватизацию. Цифра 17,1 млрд грн доходов от приватизации неизменно из года в год остается в бюджете, при том что результаты Фонда госимущества едва ли выходили за пределы 0,5% выполнения плана за последние 3 года. Так, за 10 месяцев 2016 года ФГИ приватизировал госимущества на 77 млн гривень.

Еще одним из рисков удержания дефицита может стать выпуск гособлигаций для докапитализации государственного ПриватБанка. Рада позволила Кабмину выйти за пределы потолка госдолга и выпустить ОВГЗ сверх плана, указанного в бюджете, но сказать, какой будет окончательна сумма, пока сложно. Министр финансов Александр Данилюк на заседании Кабмина в среду получил одобрение на выпуск индексных ОВГЗ, привязанных к курсу доллара, на 64 млрд грн.

Расходы

В следующем году больше всего бюджетных средств потратят на:

- выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда (141,3 млрд грн),

- обслуживание госдолга (111,3 млрд грн),

- Минобороны (62,13 млрд грн),

- медицинскую субвенцию местным бюджетам (55,5 млрд грн),

- субвенцию местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства (53,9 млрд грн),

- образовательную субвенцию (52,59 млрд грн),

- субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг (47 млрд грн).

При этом в последний месяц народные депутаты увеличили расходы, в частности, Министерства внутренних дел на 800 млн грн, Министерства обороны на 370 млн грн, Министерства агрополитики еще на 1,8 млрд грн, Минфина на сумму свыше 3,1 млрд грн, Службы безопасности на 300 млн грн.

Расходы в 2017 году по сравнению с предыдущим годом должны вырасти в первую очередь за счет увеличения затрат на образовательную и медицинскую субвенции, дотации местным бюджетам, на обслуживание государственного долга, а также на обеспечение деятельности Вооруженных Сил.