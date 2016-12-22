Определен кандидат на проведение внешнего аудита деятельности НАБУ

За кандидатуру Роберта Сторча, поданную Посольством США в Украине, члены парламента проголосовали единогласно.

Также члены антикоррупционного комитета рекомендовали Кабинету министров Украины назначить Генерального директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джовани Кесслера аудитором НАБУ по квоте Правительства. Кандидатура Кесслера была подана представительством ЕС в Украине.

"Я обратился к посольству ЕС и США с просьбой подать кандидатуры от международных партнеров с опытом работы в контролирующих и правоохранительных органах. Уверен, что назначение аудиторами международных экспертов в этой области обеспечит независимость оценки работы НАБУ и высокий уровень аудита", — заявил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Роберт Сторч является заместителем генерального инспектора США и работает в Генеральной инспекции в структуре Министерства юстиции США.

Офис главного инспектора — независимое государственное учреждение, цель которой — выявлять и расследовать коррупционные действия сотрудников всех подразделов и программ Минюста США.

Кроме того, Офис проводит аудит, в том числе финансовый, работы ФБР и Интерпола, инспектирует работу всех федеральных прокуроров США.

Генеральный инспектор Офиса назначается сенатом по предложению президента и подчиняется Генеральному прокурору США.

Джованни Кесслер участвовал в работе конкурсной комиссии по отбору директора Антикоррупционного бюро и фактически отстоял прозрачность комиссии и результаты всего конкурса.

В 2017 году Антикоррупционное бюро пройдет первый внешний аудит за два года работы.

Для проведения аудита члены комиссии внешнего контроля имеют право доступа к финансовым документам НАБУ, материалам криминальных производств, где завершено досудебное расследование, могут проводить конфиденциальные интервью с сотрудниками НАБУ, САП и других государственных и правоохранительных органов.