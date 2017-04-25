Определился победитель конкурса на руководство департамента люстрации в Минюсте

25 апреля 2017, 11:51
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Департамент люстрации в Минюсте с третьей попытки возглавили его сотрудники, работавшие на должностях главных специалистов

Определился победитель конкурса на руководство департамента люстрации в Минюсте | Политика | Дело Увеличить картинку

В конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины победила действующая исполняющая обязанности директора департамента Анастасия Задорожная.

Ее заместителем избрана Александра Чиковани, говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции.

Задорожная является главным специалистом отдела правового обеспечения и научно аналитической работы департамента люстрации, а 17 марта Минюст назначил ее исполняющим обязанности директора департамента люстрации.

В 2010 году она закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Ранее Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны.

Александра Чиковани до конкурса работала в департаменте люстрации на должности главного специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами.

21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности. При этом исполняющим обязанности руководителя департамента она рекомендовала 23-летнюю Анну Калынчук.

6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение этой вакантной должности.

Ведомство проводило три конкурса по избранию руководства департамента люстрации. Первый конкурс провалился в январе 2017 года, второй — в начале марта, третий — 9-21 апреля.

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Теги: минюст , люстрация , конкурс

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Определился победитель конкурса на руководство департамента люстрации в Минюсте | Политика | Дело
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