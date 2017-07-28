Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей

28 июля 2017, 12:07
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала 120 победителей конкурса на должность судей нового Верховного Суда. Глава ВККС рассказывает о беспрецедентном конкурсе, а антикоррупционеры сетуют, что прошли старые кадры, которые не прошли доброчестность

Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей | Политика | Дело Увеличить картинку

Как сообщает ВККСУ, в четверг вечером комиссия утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Победителями конкурса стали судьи, адвокаты, ученые и специалисты по совокупному стажу.

Для участия в конкурсе, который начался 7 ноября 2016 года, зарегистрировались 1,436 тыс. лиц, документы подали 846, к конкурсу были допущены 653, к прохождению квалификационного оценивания были допущено 625 кандидатов.

При оценке участники конкурса составили профессиональные и психологические тесты, прошли проверку Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Общественного совета добропорядочности, сообщил глава ВККС Сергей Козьяков.

ВККСУ провела собеседование в коллегиях с 381 кандидатом.

Квалификационная комиссия по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда: административного, хозяйственного, уголовного и гражданского (по 30 судей в каждом из перечисленных судов).

"Зрада чи перемога"?

Козьяков сегодня на пресс-конференции отметил, что еще 2-3 года назад о вакансии в Верховном Суде даже никто не знал. Сейчас же все вакансии публикуются. "Никогда раньше конкурса в Верховный Суд не было. Сейчас состоялся открытый конкурс, за которым все наблюдали", — похвалился глава ВККС.

Также он отметил, что никогда раньше не исследовали досье кандидата на должность судьи и участия общественности во время собеседования с кандидатом по результатам исследования его досье.

Представитель организации "Реанимационный пакет реформ" Михаил Жернаков пишет, что "30 из 120, то есть ровно 25% из "победителей конкурса" в Верховный Суд — недобросовестные".

"До объявления рейтинга сегодня нечестных кандидатов было 76 из 319, то есть 23,82%. То есть если бы победителей выбирали случайно, а не ВККС, результат был бы лучше", — отмечает он в Facebook.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что большинство из победителей конкурса — почти 80% или 93 кандидата — есть или были судьями. И только 27 победителей из 120 — являются кандидатами вне судебной системы: ученые или адвокаты.

Таким образом, новый Верховный Суд будет состоять преимущественно из старых судебных кадров. К тому же из 120 отобранных ВККС кандидатов в 4 кассационных судов в составе Верховного Суда 30 имеют отрицательное заключение Общественного Совета Добродетели, сетуют антикоррупционеры.

Хотя Козьяков видит в этом позитив: раньше в ВСУ попадали исключительно судьи. "В Португалии в ВС существует квота — 10% для не судей, которые могут претендовать в Верховный Суд Португалии", — привел пример глава ВККС.

Больше всего победителей с отрицательным заключением Общественного совета доброчестности попадут в Кассационный административного суда в составе ВС — 9 из 30 кандидатов, рекомендованных Комиссией, отмечают в ЦПК. Именно в этом суде будут приниматься финальные решения по делам, где украинцы могут обжаловать решения, действия или бездействие всех институтов власти.

С 30 будущих судей Кассационного уголовного суда 6 имеют негативные выводы ГРД, в основном — за нарушение прав человека и решений Европейского Суда по правам человека, а также за принятие политически мотивированных дел.

К кассационной хозяйственного и гражданского судов в составе ВС проходят, соответственно, 8 и 7 кандидатов с негативными выводами общественных активистов.

Теперь последнее слово за Верховным советом правосудия.

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Теги: конкурс , судебная реформа , верховный суд украины

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Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей | Политика | Дело
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