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Оренда держмайна через ProZorro: Як працює та хто може стати орендарем

31 июля 2017, 08:00
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На ProZorro стартує пілотний проект з оренди державного майна шляхом електронного аукціону. Експерти розповіли про нові правила, а також про те, хто та коли зможе орендувати через систему майно "Укрпошти"

Євгенія Дубовка Євгенія Дубовка експертка SmartTender.biz

В Україні створено новий інструмент для онлайн управління нерухомістю в системі "ProZorro.Продажі", який дозволяє здавати в оренду державну власність. Як це працює, і кому може бути цікаво?

Для деяких державних підприємств непотрібні приміщення є лише зайвою статтею витрат, але інші давно використовують легальну або нелегальну оренду як джерело прибутку.

На перший погляд, легально стати орендарем держмайна не так складно, а ефективність управління ним не повинна поступатися управлінню приватною власністю. Однак, отримати в оренду нерухоме майно державної форми власності було непростим завданням з деяких причин:

  • Застаріла нормативно-правова база
  • Бюрократичні бар'єри у вигляді погоджень із державними органами
  • Бездіяльність і безвідповідальність чиновників
  • Корупція в органах влади

В ідеалі, держава як регулятор має не тільки встановлювати чіткі та прозорі правила передачі в оренду держмайна, але й надавати можливість державним підприємствам вирішувати питання оренди самостійно. Ці можливості обіцяє система "ProZorro.Продажі".

Наразі стартував пілотний проект аукціонів оренди з "Укрпоштою".

В рамках проекту вона пропонуватиме підприємцям орендувати свої приміщення за спрощеною системою, а ціна буде визначена шляхом аукціону.

Підприємці, які коли-небудь стикалися з орендою державного майна, навряд чи залишилися задоволені процедурою передачі в оренду та строками її проведення. Упевнена, що за наявності вибору між орендою майна державної та приватної власності, перевага останньої була очевидна.

Пам"ятаєте історію з терміналом D державного аеропорту "Бориспіль"? Понад сто тисяч квадратних метрів пустували майже два роки, тоді як відвідувачі скаржилися на відсутність у терміналі елементарних сервісів: кафе, барів, магазинів, аптек, банкоматів, пунктів обміну валют тощо. Орендарі нарікали на складність процедури.

Як вирішити проблеми?

З"ясуємо на прикладі "Укрпошти". Ставши "публічним акціонерним товариством" (ПАТ), "Укрпошта" отримала право розпоряджатися майном, внесеним до його статутного фонду. Це дає змогу швидко оптимізувати майновий комплекс, підвищити його якісні характеристики та позбуватися активів, що не використовуються у виробничій діяльності, але дорогі в обслуговуванні.

Якщо ж державне підприємство підпадає під дію закону, постанова КМУ №906, воно поки що не може здавати приміщення через ProZorro. В той час як усі ПАТ, АТ та корпоратизовані підприємства таку опцію вже мають.

Сьогодні майно, що перебуває на балансі держпідприємств, їм фактично не належить: відповідно до Господарського кодексу, таке майно перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на правах господарського відання чи оперативного управління.

Будь-які дії з майном, що належить до основних фондів, підприємство має право здійснювати лише за попередньою згодою відповідного Міністерства, у чиєму відомстві знаходиться.

Завдяки "ProZorro.Продажі" ця система виключає ряд формальних ланок, детально це прописано у регламенті проекту. Після завантаження у систему інформації про лот, що здається в оренду, встановлюється очікувана місячна вартість та термін оренди.

Потім потенційні учасники надсилають пропозиції, задають власнику питання. Важливо, що замовник не бачить надісланих пропозицій.

Коли прийом пропозицій офіційно завершено, розпочинається аукціон. Згідно з регламентом, після аукціону переможцем вважається той, хто подав найвищу цінову пропозицію. Саме з ним Замовник і укладає договір відповідно до термінів вказаних в умовах. Перед підписанням угоди замовник та учасник (переможець) підписують протокол (бухгалтерський документ) та акт прийому — передачі об"єкту.

Переможець аукціону може бути дискваліфікований у випадку, якщо він: не підпише протокол (протягом 6 робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу аукціону); не підпише договір (протягом 20 робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу аукціону).

Щоб убезпечити організатора від недобросовісних потенційних орендарів, створено гарантійний внесок. Ця сума за нормальних обставин повертається учаснику аукціону, у випадку дискваліфікації учасника — переводиться на рахунок організатора аукціону.

Поки "Укрпошта" не виставила в системі жодного лоту — дошліфовуються регламентуючі документи і адаптується система. Але використовувати "ProZorro.Продажі" буде вже у вересні.

Автор: Євгенія Дубовка Євгенія
Дубовка
експертка SmartTender.biz

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: prozorro , аренда , фонд госимущества , бюджет , госбюджет , госзакупки , укрпочта 36671234

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