ОСМД в Киеве получила самый крупный "теплый" кредит

На прошлой неделе был выдан крупнейший за всю историю программы "теплый" кредит в размере 9,7 млн гривень. Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Кредит оформила одна из киевских ОСМД.
Как сообщает Укргазбанк, кредитные средства сроком на 5 лет предоставлено на комплексную термомодернизацию многоквартирного дома. Запланированы работы по утеплению наружных стен, замену окон на энергоэффективные, а также полная реконструкция систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.
"Жители термомодернизованных домов платят гораздо меньше за коммунальные услуги, а стоимость утепленной квартиры стремительно растет", — прокомментировал результаты еженедельного мониторинга программы глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Напомним, только за первую неделю июля 30 ОСМД воспользовались "теплыми" кредитам на сумму 16,1 млн грн для внедрения энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Для сравнения за весь июнь сумма взятых "теплых кредитов достигло 18 млн гривень.
СПРАВКА
ОСМД — участники программы "теплых" кредитов получают из госбюджета возмещение части привлеченных на утепление средств, а именно — от 40% до 70%. Также ОСМД могут воспользоваться местными программами удешевления "теплых" кредите в и получить двойную, а иногда и тройную компенсацию.
За два года действия программы ею воспользовались 960 ОСМД, которые привлекли на энергоэффективные мероприятия более 144 млн гривень.
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Раздел: Новости Украины > Будущее регионов
Теги: жкх , осмд
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