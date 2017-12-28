Ощадбанк отверг претензии НАБУ в незаконном списании $1,5 млрд денег Януковича

28 декабря 2017, 16:53
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Андрей Пышный в ответ на обвинения НАБУ отметил, что все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства

Ощадбанк отверг претензии НАБУ в незаконном списании $1,5 млрд денег Януковича | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственный Ощадбанк заявляет о нахождении конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения на счетах Государственной казначейской службы Украины.

Об этом говорится в заявлении правления Ощадбанка в ответ на информацию в СМИ об обысках в финучреждении, проводимых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о конфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

"Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований. "Ощадбанк" действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", — говорится в заявлении.

В банке подчеркнули, что в рамках законодательства Украины вступивший в законную силу приговор суда является обязательным и подлежит безусловному исполнению на всей территории Украины, а спецконфискация — это возврат активов в собственность государства, что и было сделано.

"Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины", — сказано в заявлении.

В банке отметили, что обвинения в адрес его должностных лиц являются безосновательными, однако заверили в готовности сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий.

Также банк обратился к руководству государства и своему акционеру в лице Кабинета министров, руководству Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда перечисливший в доход госбюджета средства по решению суда госбанк становится объектом преследования со стороны государства.

Напомним, 27 декабря НАБУ провело выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича.

28 декабря стало известно, что НАБУ проводит расследование в отношении главы правления Ощадбанка Андрея Пышного и его подчиненных по подозрению в растрате имущества на $21 млн в рамках выполнения решения суда о конфискации денег Януковича.

Почти $1,5 млрд окружения Виктора Януковича были конфискованы со счетов в Ощадбанке и Приватбанке в рамках приговора, вынесенного соратнику беглого олигарха Сергея Курченко — Аркадию Кашкину. Значительная их часть — это облигации внутреннего госзайма. Облигации на сумму $157 млн были куплены с большим дисконтом у окружения Януковича беглым нардепом Александром Онищенко. В начале ноября стало известно орасследовании НАБУ уголовного производства в связи с конфискацией этих денег.

На прошлой неделе детективы НАБУ проводили следственные действия в Госфинмониторинге, выясняя его роль в конфискации средств Януковича.

По материалам: УНИАН
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Теги: ощадбанк , набу , виктор янукович

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Ощадбанк отверг претензии НАБУ в незаконном списании $1,5 млрд денег Януковича | Политика | Дело
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