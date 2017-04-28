Ощадбанк переводит $1,5 млрд Януковича и "семьи" в госбюджет

28 апреля 2017, 11:10
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Суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные $1,5 млрд, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича

Ощадбанк переводит $1,5 млрд Януковича и Увеличить картинку

Государственный банк "АО "Ощадбанк" приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда.

"Руководство "Ощадбанка" приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", — сообщили в пятницу в пресс-службе СНБО Украины.

"Только что в Сбербанк с этим определением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели до руководства это Ощадбданку и поехали докладывать об этом президенту", — отметили "Украинской правде" в пресс-службе.

По состоянию на сейчас происходит перерасчет этих средств на счета государственного бюджета.

Турчинов на брифнге в банке сообщил, что руководство Ощадбанка уже приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Президент Петр Порошенко подтвердил конфискацию денег Януковича. "Я приехал сюда после доклада Генпрокурора и секретаря СНБО о том, что завершено следствие, принято решение суда и сегодня в 00:00 часов оно вступило в законную силу о конфискации 1,4 млрд долларов, которые принадлежали бывшему президенту и его клике… Сегодня была нажата кнопка и деньги с заблокированных счетов засчитаны на счет Госказначейства", — рассказал Порошенко, выступая перед пограничниками.

Он добавил, что первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности силовиков. "Эти средства долждны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новых средств радио-электронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов", — поделился планами президент.

Кроме этого он отметил, что следует часть этих средств пошла на социальную сферу, но так, чтобы "они были не проедены, а вложены в инфраструктуру и долгие годы работали на украинский народ".

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривень.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: виктор янукович , конфискация , ощадбанк , снбо

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Ощадбанк переводит $1,5 млрд Януковича и
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