Основатель компании, производящей водку "Medoff", хочет возглавить "Укрспирт"

Основатель и собственник алкогольной компании, которая производит водку "Medoff", британец Нил Смит предложил свою кандидатуру на должность руководителя госкомпании "Укрспирт". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Будучи опытным кризис-менеджером, я решил предложить свою кандидатуру возглавить "Укрспирт", раз уж существующие менеджеры настолько заняты собственным обогащением, что не считают нужным отвлекаться на работу", — написал бизнесмен.

По его словам, предприятие нуждается в модернизации, уничтожении неэффективности, новом менеджменте, заслуживающем доверия.

Бизнесмен считает, что "Укрспирту" нужны капитальные инновационные проекты, которые будут реализованы в интересах не только государства, но и граждан Украины в целом.

Смит отметил, что повышение госпредприятием цены на спирт на 20% в 2017 году значительно выше существующей инфляции и приведет к росту нелегального рынка алкоголя. "Причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта", а не рост затрат на производство продукции. Впервые в истории моей компании я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда существенно дешевле производить бутылку водки в ЕС для наших экспортных рынков", — считает Смит.

По его словам, стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, а после последнего повышения производители водки вынуждены снижать уровень валовой прибыли и оптимизировать операционные издержки, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию.

"Тем не менее, легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там. Как результат, государство опять недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта" продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию", — написал бизнесмен.

Как сообщалось, в начале января 2016 года "Укрспирт" сообщил о двухэтапном повышении цен на спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта — на 8%, мотивируя это экономическими обстоятельствами.

Напомним, ГП "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Его чистый убыток за 2015 год составил 13,89 млн грн против чистого убытка более чем в 500 млн грн за 2014 год.

Сейчас предприятием управляет и.о. директора Сергей Блескун. Главу "Укспирта" не могут назначить уже год. В апреле 2015 года конкурсная комиссия определила финалистов Нину Гаркавую и Анатолия Далибожика. Однако заседания номинационного комитета не состоялось — премьер-министр Арсений Яценюк поручил аннулировать результаты конкурса и провести его заново.