Остановка накладных НДС: К чему готовиться бизнесу и кого будут блокировать

Каждый месяц на схемах уклонения от уплаты НДС, по оценкам Министерства финансов, госбюджет теряет по меньшей мере 1 млрд грн. Эти средства Украина недополучает в основном из-за "импортных скруток": в страну ввозят товар, продают его за наличные без оформления документов, а сами же накладные через фирмы-"прокладки" переоформляют на реальные предприятия, которые заинтересованы в минимизации налоговых обязательств.

Потери бюджета — это не единственная и, возможно, даже не ключевая проблема. Важно также то, что в 2015-2016 годах борясь с формированием фиктивного НДС, налоговая имела право, и часто прибегала к этому, расторгать договора о признании электронных документов компаний. Это приводило к запрету для таких компаний участвовать в системе электронного администрирования НДС, вследствие чего они лишались возможности формировать налоговый кредит по всем следующим операциям.

Какое нашли решение?

Дабы исправить ситуацию в конце прошлого года Министерство финансов и профильный комитет Верховной Рады в законопроекте № 5368 предложили создать систему автоматической приостановки рисковых накладных. Эта система должна была стать более эффективным методом борьбы с фиктивным НДС. В нее были заложены определенные критерии риска, на соответствие которым должна проверяться каждая накладная. Если документ определяется как рисковый, его регистрация автоматически приостанавливается, компания получает уведомление и должна предоставить документы, которые подтверждают реальность операции. Заявление рассматривает комиссия при фискальной службе, которая в течение пяти рабочих дней должна либо разблокировать операцию, либо обосновать предпринимателю свой отказ. Как бы там ни было, остановка одной накладной впредь не будет лишать предпринимателя возможности получать налоговый кредит по другим операциям, которые система посчитает нерисковыми.

В тестовом режиме систему запустили 1 апреля текущего года. Сразу же часть компаний начали получать квитанции, что их накладные попали под критерии риска. В течение трех тестовых месяцев блокирование документов не происходило, потому предприниматели отделывались лишь испугом. Но уже с 1 июля система начала реальные приостановки, потому паника бизнеса и бухгалтеров усилилась. На сайте президента даже появилась петиция с требованием отменить систему блокирования налоговых накладных. Ее подписанты утверждают, что "за каждый аванс все производители и продавцы должны будут доказывать законность операций" и что этот механизм "загонит фирмы в долговые ямы".

Какова логика системы?

В законодательстве есть разграничение на хозяйственную и нехозяйственную деятельность. И чтобы сформировать фиктивный налоговый кредит по НДС "схемщику" необходимо получить документы именно на товар, который подпадает под хоздеятельность компании. Схема потому и называется "скруткой", так как с помощью фирмы-"прокладки" товар превращается, к примеру, из реально ввезенной б/у одежды в нитки, по которым предприятию как раз и интересно получить налоговый кредит.

Блокировать схему фискалы намерены как раз в момент регистрации "скрученной" накладной фиктивной компанией-посредником, которая по документам покупала один товар, а продает другой.

Тем не менее у множества компаний товары на входе и товары на выходе отличаются (пересортица), и это все легально, соглашаются в Министерстве финансов. "Пересортица будет у всех производственных компаний, у всех поставщиков услуг и исполнителей работ. Ее не будет лишь в торговле, но даже там есть нюансы, — говорит советник министра финансов Дмитрий Кохан. — Поэтому мы выбрали четыре критерия, чтобы максимально отсечь накладные, которые не являются рисковыми".

Во-первых, автоматически регистрироваться в системе будут накладные по операциям с неплательщиками НДС. Ведь в этом случае компания не передает налоговый кредит другому предприятию, и схему на такой операции фактически невозможно осуществить. Во-вторых, нерисковыми решили считать накладные небольших предприятий, у которых объем поставок за месяц не превышает 500 тыс. грн. "Возможно, кому-то и будет интересно делать небольшие "скрутки" на таких объемах, но в основном схемы исчисляются миллионами", — поясняет Дмитрий Кохан.

Не намерены блокировать документы крупных компаний, которые за 2016 году уплатили свыше 5 млн грн налогов и сборов (кроме импортного НДС). "Компания-"прокладка", которая "скручивает" товар, — это чисто фиктивная фирма, через которую прогоняются обороты. С нее никто не платил налоги, ведь это убило бы экономическую выгоду схемы, — говорит советник министра финансов. — Этот критерий является переходным и будет работать лишь до конца 2017-го. А 5 млн грн за прошлый год уплатили порядка 7 тыс. самых больших плательщиков в стране. Крупные компании не делают на себе "скрутку", они хотят получить фиктивный кредит. А останавливать схему мы намерены как раз в момент регистрации "скрученной" накладной".

Кроме того, остановки накладных не стоит бояться компаниям, у которых сумма уплаченных налогов и сборов (кроме импортного НДС) превышает 5% от объемов поставок. Но при этом размер НДС в накладной не должен превышать максимальную месячную сумму этого налога за последние 12 месяцев больше, чем на 30%. "Предположим компанию регистрируют сегодня, продают по ней услугу на 1 000 грн и в этот же месяц платят 704 грн минимального ЕСВ за трудоустроенного на фирме директора. 5% от поставки уплачено и критерий выдержан. Но в следующем периоде компания регистрирует накладную на 10 млн грн, делая "скрутку". Если не было бы показателя в 30%, схема могла бы сработать", — поясняет логику Кохан. И добавляет, что критериями нериска Минфин стремился отсечь услуги и производство, дабы их накладные не блокировались.

В Минфине предполагают, что нерисковыми будут около 95% всех накладных. Остальные же 5% будут идти на проверку по рискам. Но блокироваться, по мнению фискальной службы, будет лишь 1% накладных.

Какие документы будут блокировать?

Основным критерием риска будет "пересортица", когда предприятие продает товар, который отличается от приобретенной продукции. При этом в Минфине и в ГФС говорят, что есть ограниченный перечень товаров, которые могут использовать для формирования фиктивного налогового кредита, в частности, ткань, одежда, продукты питания и напитки, удобрения, трубы и другие изделия из металла, шины, бумага, ящики и пр. Это часто готовые изделия, которые можно легко продать за наличные. Перечень таких рисковых товаров своим приказом от 30 июня 2017-го утвердила фискальная служба.

Оснований для приостановки налоговой накладной, согласно приказу Министерства финансов, есть несколько. Во-первых, если у предпринимателя нет лицензий на производство и торговлю подакцизными товарами, указаными в накладной.

Во-вторых, операция будет считаться сомнительной, если в остатке приобретенной с начала года продукции больше 75% приходится на рисковые товары (та же ткань, одежда, продукты питания, трубы, изделия из метала и прочее). Но это только если наценка на товар в накладной, которая подана на регистрацию, будет превышать 50%.

Схема работает следующим образом: предприятие покупает, условно, на 1 гривню реальных труб и на 10 млн грн документы на товар, но продает компания трубы на все 10 млн грн. "Поэтому нужно контролировать не только наличие товара на входе и выходе, но и определенный уровень наценки", — подчеркивает Дмитрий Кохан.

В Минфине соглашаются, что система рисков увеличивает административную нагрузку на тот бизнес, чьи накладные попадут под приостановку, ведь предпринимателям нужно будет подать дополнительные документы в налоговую для подтверждения операции. Для остальных же уровень нагрузки не меняется. Но важно также то, что с 1 июля зарегистрированная налоговая накладная дает 100% право предпринимателю на налоговый кредит без проверок, как это было раньше. "И это большой плюс для бизнеса", — подытоживают в министерстве.