Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в апреле сократились на 5,3%

Как сообщила Государственная казначейская служба Украины, достигнутый уровень на 47,6% превышает показатель годичной давности и является рекордно высоким для этого времени года.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков за апрель наоборот незначительно увеличились — на 3,1%, или на 1,4 млрд грн, составив на утро 3 мая 46,81 млрд грн.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. По состоянию на 1 января 2017 года они составляли 33,4 млрд грн, или около $1,2 млрд по курсу Нацбанка Украины. Данные Госказначейства на начало мая о валютных остатках пока отсутствует, однако агентство Fitch оценивает их в $900 млн.