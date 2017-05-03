Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в апреле сократились на 5,3%

03 мая 2017, 12:24
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) после сокращения в марте на 5,9% в апреле уменьшились еще на 5,3%, или на 1,74 млрд грн и на начало мая составили 31,07 млрд грн

Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в апреле сократились на 5,3% | Экономика | Дело Увеличить картинку

Как сообщила Государственная казначейская служба Украины, достигнутый уровень на 47,6% превышает показатель годичной давности и является рекордно высоким для этого времени года.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков за апрель наоборот незначительно увеличились — на 3,1%, или на 1,4 млрд грн, составив на утро 3 мая 46,81 млрд грн.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. По состоянию на 1 января 2017 года они составляли 33,4 млрд грн, или около $1,2 млрд по курсу Нацбанка Украины. Данные Госказначейства на начало мая о валютных остатках пока отсутствует, однако агентство Fitch оценивает их в $900 млн.

Раздел: >
Теги: госказначейство , банковские счета , экономика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в апреле сократились на 5,3% | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.86 11.73
Львовская область 22.87 11.65
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным
Все новости
Комментируемые
1 Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 2 Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр 3 В 9 министерствах до конца года обновят штат 4 На членов НАПК начали жаловаться в полицию 5 Бій з тінню: як не погубити спрощену систему оподаткування
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.