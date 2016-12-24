От Порошенко до производителя "Боярышника". Кто виноват в бедах России, по мнению Путина

В возможной холодной войне-2 виноваты США

Мы ничего не нарушаем. Те договоренности по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются. Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших заводах и смотрели, как там у нас производятся ракеты и ядерные заряды. Вместо того, чтобы в таком режиме сохранять наши отношения, США вышли из договора по ПРО. Не мы же это сделали. Да, но мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в ряде преодоления ПРО. Эта система гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона. Это, может быть, вызывает в США желание совершенствовать свои ядерные арсеналы.

Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь. Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя антиядерный "зонтик", то вторая сторона должна либо создавать такой "зонтик", в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы ПРО и совершенствования ударных комплексов.

Так же хозяин Кремля подчеркнул, что Россия "никогда не пойдет на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману"

В допинговом скандале виноваты наблюдатели

Если говорить о тех так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или придумывают уже, хотел бы что сказать: вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас антидопинговое агентство, он же до этого где работал — в Канаде, а потом что он делал — приезжал в Россию, и будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость

В скандале с хакерами виновата Демократическая партия

Какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. Кто знает, что это за хакеры, может они в другой стране находились, а не в России, может, они лежа на диване или в кровати это сделали. Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению.

Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, унижает их собственное достоинство.

В срыве обмена пленными на Донбассе виноват Порошенко

В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, — они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно.

В охлаждении турецко-российских отношений виноват не Эрдоган

Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновения деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию носят глубокий характер.

Европа виновата в плохих отношениях с РФ, событиях на Майдане, терроризме и контрсанкциях

Россия не была инициатором ухудшения отношений, Москва не вводила никаких санкций, лишь ответила на рестрикции, введенные против российской экономики, — подчеркнул Путин.

По словам президента, Россия снимет ограничительные меры только после того, как Запад первый снимет санкции.

По словам хозяина Кремля, именно Европа изначально виновата в том, что Крым якобы добровольно перешел к России, а на востоке Украины продолжаются вооруженные действия. Путин уверен, что началось все еще с Майдана.

"Вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств, Франции, Германии и Польши, вместо этого поддержали этот антиконституционный переворот", — отчеканил президент.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что произошло. Не мы были инициаторами", — продолжил Путин.

А сейчас и самой Европе несладко. По мнению главы России, без РФ с терроризмом не справиться.

"Нельзя говорить об эффективной борьбе, когда Запад вводит против России санкции и сам отказывается сотрудничать. Как же мы можем объединить усилия, если санкции в отношении нас, а мы — ответные меры. Если и по тому, и по другому направлению наше сотрудничество сворачивается, если, допустим, британские коллеги свернули отношения с ФСБ совершенно. Как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак", — подчеркнул президент России.

В массовом отравлении "Боярышником" виноваты контролирующие органы

"То что происходит в Иркутске — ужасная трагедия, просто нет слов. Страшное безобразие, поскольку контролирующие органы не предотвратили трагедию", — начал Путин.

"Ряд граждан иностранного государства организовали работу по созданию препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом, но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать и, не понимая реально, что он делает, раздобыл где-то технический спирт и использовал его", — поделился президент.

По его словам, повышение акцизов и другие меры правительства — правильные, но запоздалые.

В конфликте с Грузией виновата Грузия, но Путин готов простить

Хочу отметить, не мы начали боевые действия в Южной Осетии. Но нужно думать о нормализации. И я не исключаю возвращения безвизового режима для граждан Грузии в России. Мне кажется, что для этого есть все основания, тем более, что мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии. Сначала нужно наладить диалог между спецслужбами в антитеррористическом вопросе, чтобы этот безвизовый режим не наносил ущерба нашей безопасности именно на этом антитеррористическом треке.

В недостатках технологий виноват бизнес

Мы пока и в целом по экономике вкладываем в высокотехнологические продукты меньше, чем, например, страны-члены ОСЭР, — признает В.Путин

Наша экономика не восприимчива к высокотехнологичным тенденциям, так как трудно заставить бизнес вкладывать средства в другие отрасли, если есть та, в которой можно получить быстрые и большие доходы.

В убийце Бориса Немцова виновата обыденность

То, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, здесь ведь ничего удивительного нет. И в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом.

Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции, кто его убил? Так что никакой новизны у нас тут нет.