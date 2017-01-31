От российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов — Жебривский

31 января 2017, 09:40
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В Авдеевку ожидается прибытие представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме

От российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов — Жебривский | Регионы | Дело Увеличить картинку

Российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбук во вторник утром.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", — говорится в сообщении.

"Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", — подчеркнул П.Жебривский.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: донбасс , зона ато , павел жебривский , обсе , война с россией

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От российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов — Жебривский | Регионы | Дело
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