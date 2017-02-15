От "Воли народа" до "5.10": Онищенко определился с партией

15 февраля 2017, 13:49
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Беглый нардеп Александр Онищенко написал на своей странице в Facebook, что вступит в партию Геннадия Балашова, которая исповедует либертарианскую идеологию

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Народный депутат Александр Онищенко объявил, что вступит в политическую партию "5.10", лидером которой является Геннадий Балашов. Об этом Онищенко написал в Facebook.

"Официально заявляю о том, что я поддерживаю политическую силу "5.10" и впервые в моей жизни стану членом партии", — сообщил он.

Свое решение он пояснил тем, что среди всех организаций это единственная партия, которая "предлагает настоящие, фундаментальные экономические реформы для Украины".

Как известно, партия "5.10" была зарегистрирована в марте 2014 года. Партию возглавил бизнесмен Геннадий Балашов, на которого незадолго до этого в России открыли уголовное дело. В России Балашову инкриминировали экстремистские призывы во время выступлений на Майдане.

Партия "5.10" исповедует либертарианскую идеологию. В частности, пропагандирует отмену большинства налогов и введение системы "5.10" — 5%-ный налог с продаж и 10%-ный налог с зарплат.

По материалам: Украинская правда
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Теги: александр онищенко

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