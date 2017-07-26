От застройщика в Киеве прокуратура требует снести лишние 4 этажа

26 июля 2017, 13:10
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Один из застройщиков на Берковцах построил жилой дом выше четырех этажей. Столичная прокуратура решила отреагировать на это, на первый взгляд обычное, нарушение

От застройщика в Киеве прокуратура требует снести лишние 4 этажа | Киев | Дело Увеличить картинку

Прокуратура Киева в суде требует от застройщика многоэтажных домов на ул.Стеценко, 30, в Подольском районе столицы, снести излишние этажи зданий, построенные с нарушением требований Генерального плана города.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, земельный участок, на котором застройщик возвел жилые дома, относится к землям усадебной застройки и имеет ограничение высотности зданий в четыре этажа.

Несмотря на это, по данным прокуратуры, компания уже построила пятиэтажные и восьмиэтажные здания.

"Учитывая выявленные нарушения, прокуратура Киева заявила иск в Подольский райсуд столицы с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к этажности, определенной Генеральным планом города", — отмечается в сообщении.

Согласно ресурсу Lun.ua, по адресу, указанному прокуратурой, находится жилкомплекс "Эко Таун". Застройщиком этого объекта является строительная компания "Триумф".

Первые две секции были сданы в 2015 и 2016 гг., третью секцию планируют сдать в конце этого года.

На фото видно, что уже построенные дома имеют 4 этажа + 1 этаж мансарды. А недавно построенная секция имеет 8 этажей.

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Теги: недвижимость , строительство , прокуратура

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От застройщика в Киеве прокуратура требует снести лишние 4 этажа | Киев | Дело
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