Откуда деньги: Куда Украина экспортирует парашюты, алмазы и ИТ-услуги — тест

Экспорт украинских товаров по итогам 10 месяцев предыдущего года превысил $29 млрд, что на 7,9% меньше показателя 2015 года. Экспортная выручка от продажи продукции АПК и пищевой промышленности составила $11,8 млрд, металлургии — $6,89 млрд, а электротехнического и другого оборудования — еще $2,98 млрд. В пятерке лидеров по потреблению украинских товаров и услуг оказались Россия, несмотря на войну на Донбассе, а также Египет, Польша, Турция и Китай.

Экспорт украинских услуг по результатам девяти месяцев прошлого года составил $6,97 млрд, среди которых опять-таки значительную долю занимает Россия, которой Украина предоставила транспортных услуг (преимущественно трубопроводных) на $1,97 млрд, а телекоммуникационных и компьютерных на $111 млн.