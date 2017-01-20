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Откуда деньги: Куда Украина экспортирует парашюты, алмазы и ИТ-услуги — тест

20 января 2017, 19:37
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Ни для кого не секрет, что Украина экспортирует много зерна, черных металлов и других сырьевых продуктов. Куда меньше людей в курсе, что мы также продаем за границу алмазы, сахар или умывальники. Delo.UA предлагает узнать, какие страны в 2016-м импортировали украинское

Откуда деньги: Куда Украина экспортирует парашюты, алмазы и ИТ-услуги — тест | Экономика | Дело Увеличить картинку

Экспорт украинских товаров по итогам 10 месяцев предыдущего года превысил $29 млрд, что на 7,9% меньше показателя 2015 года. Экспортная выручка от продажи продукции АПК и пищевой промышленности составила $11,8 млрд, металлургии — $6,89 млрд, а электротехнического и другого оборудования — еще $2,98 млрд. В пятерке лидеров по потреблению украинских товаров и услуг оказались Россия, несмотря на войну на Донбассе, а также Египет, Польша, Турция и Китай.

Экспорт украинских услуг по результатам девяти месяцев прошлого года составил $6,97 млрд, среди которых опять-таки значительную долю занимает Россия, которой Украина предоставила транспортных услуг (преимущественно трубопроводных) на $1,97 млрд, а телекоммуникационных и компьютерных на $111 млн.

По материалам: "Дело"
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Теги: экспорт , торговля , россия , китай , турция , египет , евросоюз , металл , апк

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Откуда деньги: Куда Украина экспортирует парашюты, алмазы и ИТ-услуги — тест | Экономика | Дело
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