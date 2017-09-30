Ожидая Саакашвили, его сторонники подрались с протрухановскими активистами

Сторонники лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, ожидавшие его у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в Одессе, подрались с активистами протрухановского "Автомайдана" Евгения Резвушкина, устроившими провокацию — трое из них прогуливались по бульвару в масках Саакашвили, а остальные разными способами оскорбляли бывшего грузинского президента.

Используя автомобиль, включили громкую музыку, которая мешала проводить начавшийся в поддержку Саакашвили митинг. Сторонники Саакашвили попытались выключить звуковую аппаратуру. В результате возникла потасовка.

В стычку вмешалась полиция, которая стала кордоном между сторонами, образовала кольцо вокруг машины с аппаратурой "титушек", музыка звучать перестала, пишет УП.

Михаил Саакашвили общался с одесситами около 20 минут. Реформы в Одессе, по его словам, не удалось провести из-за препятствий, создаваемых Киевом. В финале выступления он призвал своих сторонников присоединиться 17 октября к акции в Киеве, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

"Саакашвили произнес речь, теперь гуляет по городу. Сейчас из-за него стоит в пробке Екатерининская улица", — сообщил одесский сайт dumskaya.net.

Напомним, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Экс-глава Одесской ОГА находился в то время вне Украины.

Также ранее сообщалось, что 10 сентября Саакашвили прибыл в страну. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами. Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил 16 сентября на конференции YES в Киеве, что Михеил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован, пока имеет вид на жительство или иной документ.