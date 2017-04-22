Панамагейт: суд отпустил основателей Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшоры политикам

22 апреля 2017, 11:15
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Суд Панамы отпустил на поруки основателей скандально известной компании Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшоры для бизнесменов и политиков

Панамагейт: суд отпустил основателей Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшоры политикам | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Суд Панамы отпустил на поруки основателей скандально известной компании Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшорные компании, — Рамона Фонсеку и Юргена Моссака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на их адвокатов.

"Юрген Моссак и Рамон Фонсека после своего ареста в феврале по обвинению в отмывании денег уплатили в пятницу по $500 тысяч каждый и будут освобождены позднее в тот же день", — говорится в сообщении.

По словам адвоката фигурантов дела, с учетом того, что его подопечные сотрудничают со следствием, суд решил, что оснований остерегаться их побега нет.
Как известно, в феврале суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca по обвинению в отмывании денег.

Mossack Fonseca связана также со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах больших оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива" (Panama Papers). В частности, стало известно, что клиентом компании был президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: петр порошенко , офшоры , деофшоризация , панама

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Панамагейт: суд отпустил основателей Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшоры политикам | Происшествия | Дело
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