Папа Римский перечислит Украине 6 млн евро к Рождеству

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука), Папа Римский поручил архиереям в Украине на протяжении нескольких месяцев проанализировать количество тех, кто нуждается в помощи, и подать эти данные в Ватикан. По его словам, помощь Ватикана в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска "Папа для Украины" будет предоставляться пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе адресно, а программы помощи будут утверждаться в Ватикане.
Впоследствии более 8 млн евро были перечислены общественным организациям, которые занимаются проблемами вынужденных переселенцев, покинувших свои дома. Вместе со средствами Папа Франциск передал обращение, в котором просит убедиться в том, что эти деньги будут действительно направлены самым бедным среди бедных. Понтифик заявил, что сбор средств был очень непростым и поэтому попросил, чтобы украинская власть защитила эти деньги.