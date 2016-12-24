Папа Римский перечислит Украине 6 млн евро к Рождеству

Ватикан перечислит к Рождеству первую часть финансовой помощи для проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока Украины. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Средства для гуманитарной помощи Украине собирали в европейских церквях 24 апреля. Папа Франциск объявил 24 апреля 2016 года — днем сбора пожертвований во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали в конфликте на востоке страны.

Первая часть транша составит 6 млн евро и будет направлена через нунциатуру Ватикана в Украине.