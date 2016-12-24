Папа Римский перечислит Украине 6 млн евро к Рождеству

24 декабря 2016, 10:32
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Папа Римский Франциск перечислит первый транш гуманитарной помощи для Украины к Рождеству. Это половина пожертвований, которые собирали для украинцев во всех церквях Европы

Увеличить картинку Фото: УНИАН

Ватикан перечислит к Рождеству первую часть финансовой помощи для проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока Украины. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Средства для гуманитарной помощи Украине собирали в европейских церквях 24 апреля. Папа Франциск объявил 24 апреля 2016 года — днем сбора пожертвований во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали в конфликте на востоке страны.

Первая часть транша составит 6 млн евро и будет направлена через нунциатуру Ватикана в Украине.

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука), Папа Римский поручил архиереям в Украине на протяжении нескольких месяцев проанализировать количество тех, кто нуждается в помощи, и подать эти данные в Ватикан. По его словам, помощь Ватикана в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска "Папа для Украины" будет предоставляться пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе адресно, а программы помощи будут утверждаться в Ватикане.

Впоследствии более 8 млн евро были перечислены общественным организациям, которые занимаются проблемами вынужденных переселенцев, покинувших свои дома. Вместе со средствами Папа Франциск передал обращение, в котором просит убедиться в том, что эти деньги будут действительно направлены самым бедным среди бедных. Понтифик заявил, что сбор средств был очень непростым и поэтому попросил, чтобы украинская власть защитила эти деньги.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: папа римский, финансовая помощь, донбасс, война с россией, война, ватикан, гуманитарная помощь

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