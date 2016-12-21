Парламент принял законы относительно Высшего совета правосудия, а в Верховной Раде определены главные прогульщики и кнопкодавы

Парламент принял законы относительно Высшего совета правосудия

Верховная Рада приняла закон о Высшем совете правосудия (№5180). За закон в редакции профильного комитета проголосовал 271 народный депутат.

Депутаты голосовали по процедуре ad hoc.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Определен кандидат на проведение внешнего аудита деятельности НАБУ

За кандидатуру Роберта Сторча, поданную Посольством США в Украине, члены парламента проголосовали единогласно.

Также члены антикоррупционного комитета рекомендовали Кабинету министров Украины назначить Генерального директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джовани Кесслера аудитором НАБУ по квоте Правительства. Кандидатура Кесслера была подана представительством ЕС в Украине.

"Я обратился к посольству ЕС и США с просьбой подать кандидатуры от международных партнеров с опытом работы в контролирующих и правоохранительных органах. Уверен, что назначение аудиторами международных экспертов в этой области обеспечит независимость оценки работы НАБУ и высокий уровень аудита", — заявил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Названы главные прогульщики и кнопкодавы Верховной Рады

Больше всего прогуливают депутаты от "Оппозиционного блока", "Воли народа" и "Возрождения", кнопкодавят — в президентском Блоке Петра Порошенко.

В 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое народных избранников за год вообще не появились на работе.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга движения "Честно".

Администрация Трампа не включила Россию в список потенциальных угроз для США

Угроза безопасности США со стороны России не входит в список военных приоритетов избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует документ, который получил действующий замминистра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды избранного президента страны Миры Рикардел, передает Foreign Policy.

При этом в документе упоминаются приоритеты Трампа в вопросах безопасности, в том числе — необходимость уничтожения "Исламского государства", укрепить боеготовность американской армии, содействовать развитию кибербезопасности, добиться более эффективной работы внутри самого Пентагона.

В то же время источник издания в окружении Трампа заявил, что будет ошибкой предполагать, что упомянутыми в документе пунктами ограничиваются приоритетные темы для избранного президента. При этом Пентагон, как отмечает издание, в последние несколько месяцев неоднократно заявлял о российской угрозе, как о первоочередной. В частности об этом говорил на заседании сенатского комитета по международным делам глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.