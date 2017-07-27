Партия Тимошенко уверенно опережает Блок Порошенко на выборах в Раду — соцопрос

27 июля 2017, 15:34
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Лидером симпатий избирателей, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, была бы партия "Батькивщина" — ее поддерживают почти 7,7% населения Украины или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах

Увеличить картинку Фото: В.Головин

Таковы результаты общенационального опроса населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года и обнародованного в четверг в Киеве.

Второе место занимает "Блок Петра Порошенко "Солидарность" — за него готовы отдать свои голоса 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов.

Третье место разделяют партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" — 5,7% и 8,4%.

5%-й барьер также преодолевают партии "За життя" Вадима Рабиновича (7,7% среди тех, кто высказал намерение проголосовать, и 5,2% среди всех опрошенных), Радикальная партия Олега Ляшко (7,3% и 5% соответственно) и объединение "Самопомич" (5,8% и 4,2% соответственно).

При этом 48% респондентов поддерживают идею проведения досрочных выборов в Верховную Раду, 35,4% против, а 16,7% затруднились ответить.

Из всех опрошенных 21,5% респондентов не принимали бы участия в выборах, 17,2% из всех затруднились дать ответ (отказались отвечать), за кого бы проголосовали (15,3% потенциальных участников голосования на выборах также затруднились дать ответ).

СПРАВКА

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: соцопрос , батьківщина , блок петра порошенко

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