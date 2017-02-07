Парубий открыл шестую сессию Рады и предложил прогульщикам сдать мандат

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл 6-ю сессию украинского парламента VIII созыва.

На открытии во вторник присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и члены Кабмина, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти и руководители дипломатических представительств иностранных государств.

Выступая на открытии, Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время парламент проголосует за обновленный состав Центральной избирательной комиссии.

"Я убежден, что нам важно обновить состав ЦИК… И в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим и решим", — сказал спикер.

Он поддержал инициативу Петра Порошенко о проведении в Украине референдума относительно вступления в НАТО.

Парубий назвал две причины низкого доверия к Раде среди украинцев.

"Первая из них связана с низким уровнем ответственности наших коллег и банальным желанием не ходить на работу… Отсутствие народного депутата на рабочем месте во время войны — недопустимо. Просто подло", — заявил Парубий.

"Нет времени на работу в сессионном зале — складывайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", — призвал спикер.

Второй причиной Парубий назвал попытку дестабилизировать парламент через внутреннюю вражду. И этот план, по мнению спикера, провалился.