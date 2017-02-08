Парубий придумал, как заставить депутатов перейти на украинский язык

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, который обязывает народных депутатов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы. Соответствующий законопроект № 6059 опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Парубий предлагает внести изменения в ст. 2 регламента Верховной Рады. Они касаются обязательного использования государственного — украинского — языка народными депутатами при исполнении своих обязанностей, в том числе и во время пленарных заседаний, заседаний комитетов. На украинский язык также предлагается переводить выступления глав иностранных государств, глав парламентов других стран, а также других официальных лиц иностранных государств. Обеспечить перевод должен Аппарат Верховной Рады.

В объяснительной записке Андрей Парубий ссылается на решение Конституционного Суда. КС обязывает применять украинский язык для официального общения должностных и служебных лиц, в работе и в делопроизводстве и органах государственной власти, представительного и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, а также в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины.

Как известно, 8 февраля в ходе пленарного заседания Рады Андрей Парубий напомнил депутатам, что они должны обсуждать законопроекты в зале заседаний парламента на украинском языке.

"Я прошу не создавать конфликт там, где его нет. Есть Конституция страны, в которой определено, что государственным языком является украинский — один государственный язык, и невозможно представить в парламенте какой-либо европейской страны, при всем уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом, а не на государственном языке", — заявил спикер.

Полемика по языковому вопросу была вызвана выступлением на русском языке представителя фракции "Оппозиционный блок", который пояснил, что выступает в парламенте "на том языке, на каком он общается с избирателями".