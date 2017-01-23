Нардеп Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ (обновлено)

23 января 2017, 13:29
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Кроме Логвинского, были избраны еще 17 заместителей президента ПАСЕ от других стран Европы

Нардеп Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ (обновлено) | Политика | Дело Увеличить картинку

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала украинского народного депутата Георгия Логвинского на должность вице-президента ассамблеи на один год. Об этом Логвинский сообщил у себя в Facebook.

"Очередная победа Украины на международном фронте — в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", — написал нардеп.

Кроме Логвинского, были избраны еще 17 заместителей президента. Они избираются ежегодно в начале каждой сессии и работают до открытия следующей сессии.

Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы официально переизбрала Педро Аграмунта на должность своего президента на годичный срок.

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. В конце года поднимался вопрос о том, чтобы помешать его избранию на второй год из-за претензий к его деятельности, однако эта идея не нашла достаточной поддержки

Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования: по регламенту ассамблеи, переутверждение президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру.

"Я сделаю все, чтобы достойным образом руководить ПАСЕ, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея", — заявил Аграмунт.

Напомним, президент ПАСЕ в прошлом году попытался снять санкции с Российской Федерации, но ему не удалось. Также он известен тем, что прервал многолетнюю традицию общения с прессой в Страсбурге.

По материалам: Лига
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Теги: пасе , война с россией , санкции

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Нардеп Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ (обновлено) | Политика | Дело
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