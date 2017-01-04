Печерский суд разрешил задержать Сергея Курченко

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о взятии под стражу Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура подозревает Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершении в ее составе ряда уголовных преступлений. Общий ущерб, нанесенный деятельностью бизнесмена, оценивают в 7 млрд грн.

Курченко подозревают в завладении средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

Как уточняют в прокуратуре, Курченко сообщили о подозрении, а с марта 2014 года он находится в международном розыске. Наказание по самой "тяжелой" статье — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 — начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

Меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечению его к уголовной ответственности продолжаются.