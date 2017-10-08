Пенсионная реформа вступила в силу — президент подписал закон

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой законы о пенсионной реформе.

"Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе", — написал премьер на своей странице в Facebook.

По его словам, все пенсионеры уже в октябре получат "новые увеличенные пенсии".

Позже на сайте Администрации президента появилось сообщениие, что Порошенко в присутствии премьер-министра и главы АП подписал этот закон.

"Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что Закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", — передает слова Порошенко его пресс-служба.

Как сообщалось, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу. Закон был подписан спикером Рады и передан президенту на подпись в пятницу, 6 октября.

Документ, среди прочего, предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года, кроме некоторых пунктов, касающихся создания Межведомственной рабочей группы, определения размера минимальной пенсии по возрасту, определения максимальной базы начисления единого взноса, изменения по оплате договора добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Более детально об изменениях в выплате пенсий читайте в статье "Рост пенсий, повышение стажа и дефицит ПФУ: Что поменяет пенсионная реформа Гройсмана".