Переговоры о безвизе для Украины состоятся до конца февраля — СМИ

08 февраля 2017, 11:40
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Институты ЕС договорились о дате триалога

Переговоры о безвизе для Украины состоятся до конца февраля — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

Институты ЕС проведут трехсторонние переговоры о предоставлении безвиза Украине 28 февраля. Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и ЕС состоится 28 февраля", — написал Йозвяк в Twitter.

Напомним, безвизовый режим Украины с Европейским Союзом начнет полноценно работать летом 2017 года. Об этом говорится в статье "ЄвроПравди" "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины". "Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", — говорится в статье. Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.

По материалам: "Дело"
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Теги: безвизовый режим , евроинтеграция , еврокомиссия , евросоюз , европа

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Переговоры о безвизе для Украины состоятся до конца февраля — СМИ | Политика | Дело
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