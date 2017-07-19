Переговоры в Минске: 31 июля обсудят освобождение заложников по скайпу

19 июля 2017, 18:14
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Ирина Геращенко сообщила результаты сегодняшнего заседания переговорной группы в Минске

Переговоры в Минске: 31 июля обсудят освобождение заложников по скайпу | Политика | Дело Увеличить картинку

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что 31 июля пройдут переговоры в режиме скайп-конференции по освобождению заложников, возможно, уже после встречи "нормандской четверки" (представителей Германии, Франции, Украины, России).

"Украинские представители В. Лутковская и Ж. Кочанов, которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, еще раз остро поставили вопрос о согласовании конкретной даты освобождения всех украинцев. Мы готовы к компромиссу, чтобы вытащить наших. И движемся в этом направлении. Следующие переговоры в режиме скайп — 31 июля. Надеюсь, они пройдут уже после переговоров в "нормандском формате" и будут результативны", — написала она в Facebook.

Геращенко отмечает, что наиболее проблемным остается то, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе, а представители боевиков в ультимативном тоне требуют освобождение этих уголовников.

При этом ОРДЛО подтвердили, что у них удерживается 71 украинец, 56 из них — в оккупированной части Донецкой области, в том числе все наши военные в Макеевской колонии, и 14 — в оккупированной Луганщине.

На встрече в Минске представители боевиков заявили, что проверяют информацию о еще шести украинцах, в том числе журналиста Станислава Асеева, а также Людмилы Сурженко, которая несколько дней назад исчезла на КПВВ Станица Луганская.

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Теги: минские соглашения , война с россией , ирина геращенко

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Переговоры в Минске: 31 июля обсудят освобождение заложников по скайпу | Политика | Дело
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