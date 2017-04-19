Первые решения суда ООН. Что говорят о них лидеры Украины

19 апреля 2017, 19:58
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Сегодня международный суд ООН принял промежуточные решения. Судьи согласились на введение мер для защиты прав крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове, но отказал в принятии мер по предотвращению финансирования терроризма. Delo.UA собрало мнения первых лиц Украины об этих решениях

Первые решения суда ООН. Что говорят о них лидеры Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму во исполнение промежуточного решения Международного суда ООН (Гаага) в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора", — написал Климкин на своей странице в Твиттер.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в своем Facebook написала: "Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда, прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения этого Суда и привлекать Россию к ответственности за каждый факт нарушения этого решения".

Президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украины против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.

"Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Уверены: сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков",— сказал Порошенко журналистам в Лондоне.

Рефат Чубаров уверен, что скоро Путин окажется за решеткой.

"Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", — написал у себя в Facebook лидер Меджлиса.

"Стоит дождаться полного текста промежуточного решения суда ООН в Гааге, но настроение поднялось! Есть повод порадоваться. Главным достижением сегодня стало то, что признана юрисдикция суда и принято к рассмотрению дело по обеим конвенциям", — написала в своем Facebook представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Доказательную базу нужно готовить в совершенстве, но шанс положительных решений, конечно, зависит от позиций, аргументов, доказательств и фактов. Хотя меры в отношении терроризма не внедрены, это не является основанием для пессимизма. Кроме того, официально запрещенный РФ меджлис крымско-татарского народа не является незаконным, по мнению уважаемого суда", — резюмировала Айвазовская.

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Теги: павел климкин , петр порошенко , рефат чубаров , ольга айвазовская , гаагский суд , оон , крымские татары , права человека

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Первые решения суда ООН. Что говорят о них лидеры Украины | Политика | Дело
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