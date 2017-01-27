Первый главарь "ЛНР" Болотов умер — СМИ (обновлено)

27 января 2017, 18:31
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Первый руководитель террористической "Луганской народной республики" Валерий Болотов умер. Об этом сообщает российская РБК со ссылкой на экс-главу террористической "Донецкой народной республики" Александра Бородая и источник, близкий к Болотову. Причины смерти пока неизвестны

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Дополнено информацией о причине смерти террориста

Александр Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главы "ЛНР" в пятницу, 27 января.

Позже российские СМИ сообщили, что по предварительной версии Болотов умер от сердечного приступа.

"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", — сообщил источник.

Напомним, в апреле 2014 года в Луганске Валерий Болотов якобы народом был избран "временно исполняющим обязанности народного губернатора" Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров "армии Юго-Востока".

14 августа 2014 год после ранения отошел от руководство террористической структурой. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий.

Болотов — уроженец города Стаханова Луганской области. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

По информации бывшего народного депутата Владимира Ландика, Болотов ранее работал на "регионала" Александра Ефремова. По его словам, Болотов был "смотрящим" за копанками в Красном Луче, где у Ефремова машиностроительный завод.

29 апреля 2014 " Болотова включили в список лиц, в отношении которых были введены санкции-запрет на въезд и замораживание активов в странах Евросоюза.

В последнем интервью российскому СМИ Болотов жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора. В декабре 2016 года Болотов уверял, что Игоря Плотницкого отстранят от власти в ближайшие месяцы "по состоянию здоровья".

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Теги: лнр , война с россией

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