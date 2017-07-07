Первый пошел. Регламентный комитет поддержал задержание и арест Розенблата

07 июля 2017, 13:45
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Члены регламентного комитета впервые признали представление Генерального прокурора законным, мотивированным и обоснованным

Первый пошел. Регламентный комитет поддержал задержание и арест Розенблата | Политика | Дело Увеличить картинку

Комитет считает, что привлечение к уголовной ответственности Борислава Розенблата является законным, мотивированным, а также достаточным и обоснованным.

Соответствующие решения комитет принял и по представлению на задержание и арест народного депутата.

"Комитет берет к сведению информацию Генерального прокурора Юрия Луценко, что на обращение комитета относительно возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и негласных действий, а также провокации взяткой, внесено сведения в ЕРДР. Этот вывод отправляют главе Верховной Рады вместе с представлением и пояснениями народного депутата Борислава Розенблата", — зачитал руководитель комитета Павел Пинзеник.

"За" эти решения проголосовали 5 членов регламентного комитета и три депутата воздержались.

Павел Пинзеник считает, что сегодня, в отличие от дела Полякова, Генпрокуратура предоставила качественные доказательства.

"Отличие между этими двумя решениями обусловлена в первую очередь качеством доказательной базы. Что касается сегодняшней ситуации по Розенблату, мне кажется, что всем более менее очевидно. Что касается народного депутата Полякова на базе тех материалов, которые были нам предоставлены вчера, мы пришли к выводу, что их недостаточно, чтобы их рекомендовать Верховной Раде на привлечение к уголовной ответственности, а тем более предоставлять согласие на арест", — рассказал руководитель Регламентного комитета журналистам после заседания.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в качестве обоснования представления о даче согласия на лишение Борислава Розенблата депутатской неприкосновенности продемонстрировал видео оперативных съемок, которые проводила агент "Катерина" с конца 2016 года.

"Этот фильм четко показывает наличие оснований для внесения мной представления не только для дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, но и на задержание и арест народного депутата Розенблата по статьям "Злоупотребление влиянием" и "Получение взятки", — сказал Луценко в ходе заседания регламентного комитета.

В свою очередь Розенблат опроверг все обвинения в свой адрес, отметив, что не знает, чей голос звучал в показанном прокуратурой фильме и кто исполнял его роль. Он расценил действия НАБУ, САП и Генпрокуратуры против него как провокационные и нарушающие нормы действующего законодательства.

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Теги: борислав розенблат , верховная рада , депутат

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Первый пошел. Регламентный комитет поддержал задержание и арест Розенблата | Политика | Дело
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