Петиция против переименования проспекта Ватутина набрала необходимое количество голосов

20 июля 2017, 12:33
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Теперь столичные власти должны рассмотреть петицию по переименованию проспекта Ватутина в пр. Романа Шухевича

Петиция против переименования проспекта Ватутина набрала необходимое количество голосов | Киев | Дело Увеличить картинку

Электронная петиция "Украинцы против переименования просп. Ватутина в Киеве" собрала необходимое количество голосов (более 10 тыс.) в определенный срок, это обращение должно быть рассмотрено столичной властью.

В настоящее время петиция, зарегистрированная 2 июня на сайте Киевского городского совета, получила поддержку 10 038 чел. Указано, что она "направлена на рассмотрение".

Таким образом, поскольку петиция получила не менее 10 тыс. подписей в течение не более 3 месяцев с момента обнародования, то она подлежит рассмотрению киевской властью.

Как сообщалось, в июне 2016 года комиссия по вопросам наименований Киевсовета рекомендовала городскому голове внести в Киевский горсовет представление о переименовании ряда столичных топонимов, в т.ч. проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии), после соответствующего предложения Украинского института национальной памяти. Однако в декабре того же года Киевсовет не поддержал это решение.

1 июня 2017 года Киевсовет все же проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киевсовет

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Петиция против переименования проспекта Ватутина набрала необходимое количество голосов | Киев | Дело
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