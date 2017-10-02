Пять человек погибло в пожаре в Запорожье: нерабочий гидрант, решетки на окнах

В понедельник, 2 октября, в 02:46 пожарные получили сообщение о пожаре в здании в Александровском районе Запорожье, по ул. Жуковского, 36.

Пожар возник в двухэтажном здании бывшего хлебозавода, сейчас там находится хостел. Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, пожарным удалось ликвидировать огонь в 04:15. На месте пожара спасатели обнаружили 4 погибших. Еще один человек от травм несовместимых с жизнью скончался в карете скорой помощи.

Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены решетки, а выход через коридор был невозможен из-за сильного задымления. Пожарные, спилив решетки, через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли трех женщин и 8-летнюю девочку.

Усложняло тушение пожара то, что здание находились под напряжением 380 V, а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения. Ближайший пожарный гидрант, который находился на расстоянии 20 м от места пожара, был не исправен (демонтирован). Непрерывная подача воды была организована с помощью подвоза из ближайшего гидранта на расстоянии 300 м.