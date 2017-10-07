Пять ключевых тезисов об учениях "Запад-2017"

Министр обороны России Сергей Шойгу вчера заявил, что цели российско-белорусских учений "Запад-2017" были достигнуты.

После семи дней "военных действий" вымышленная страна "Вейшнория" (условный противник с условиями местности, похожими на страны Балтии) была вынуждена подчиниться совместным силам Союзного государства. Согласно сценарию, учения носили оборонительный характер, однако масштабы и вопросы, которые отрабатывались (включая действия флота и авиации, применение ядерного оружия), говорят о том, что Москва ставила перед собой более широкие и комплексные задачи.

1. Четко выраженный анти-НАТОвский характер учений

Эксперты британского аналитического центра Chatham House считают, что несмотря на первоначальный анонс маневров как оборонительных, антитеррористических и без привязки к конкретному противнику, риторика, используемая для описания государства-врага "Вейшнории" в ходе учений изменилась и стала больше свидетельствовать об "обычном противнике". Это означает, что "Запад 2017" стал тренировкой проведения ограниченной операции с обычным вооружением против такого же противника на территории, напоминающей территорию с вооруженными силами НАТО.

"Действительно, "войска Вейшнории", от легковооруженных вторжений перешли к ударам с воздуха и суши с огромной огневой мощью, ВВС, подводными лодками и системами РЭБ. Сценарий учений допускал возможность того, что у указанного врага имеется доступ к внешней помощи, но сами по себе учения скорее похожи на генеральную репетицию оборонительных мероприятий против вторжения сил НАТО. Это то, что российское руководство хотело бы донести до Запада, — как будет выглядеть обычная война между Россией и силами НАТО", — считает эксперт Chatham House Матье Буле.

Танк Т-80 1-й танковой армии Западного военного округа. Russia Military Analysis

С другой стороны, Танакорн Чеунг, независимый аналитик, специализирующийся на международных отношениях на постсоветском пространстве, в комментарии Delo.UA сказал, что вероятность агрессии РФ против стран Балтии небольшая. "У России нет потенциала для оккупации. В настоящее время российские вооруженные силы достигли своих пределов, так как на границе с Украиной находятся 40 тыс. военнослужащих, на Донбассе насчитывается от 3 до 10 тыс. Дальнейшее развертывание, необходимое для начала войны в Прибалтике, выходит за рамки существующих ресурсов", - комментирует аналитик.

2. Высокая степень интеграции совместных действий войск Союзного государства

Особенностью маневров стало то, что полностью были убраны "национальные фильтры", что позволило Генеральному штабу РФ оперативно управлять войсками, минуя политическое руководство Минска. Таким образом, Россия отработала стратегическую операцию на восточном направлении интегрированной группой войск. Замыслы и планы операций, которые формировались в ставке главнокомандующего в Москве, в виде боевых документов оперативно поступали в части и подразделения, независимо от того, российские они или белорусские.

Единая система принятия решений и боевого управления, системы связи, ПВО, стандарты, формы боевых документов — все это стало особенностью проведенных маневров.

Танакорн Чеунг считает, что учения являются хорошей иллюстрацией наличия "каналов доверия" между Минском и Москвой. "Тот факт, что количество белорусских войск в учениях было больше российских, и то, что российские войска покинули территорию Беларуси, как и предполагалось, свидетельствуют об уважении Москвы суверенитета ее партнера. Беларусь также оказалась в сложной ситуации, когда пыталась проводить более независимую внешнюю политику, например попытка посредничества в конфликте на востоке Украины. Альянс с Россией выходит за рамки военной сферы и подрывает надежды Запада превращения Беларуси в нейтральное государство, так как у Москвы есть различные опции влияния на Минск", — считает аналитик.

3.Одна из целей — "пощекотать нервы" Европе

ЗРК С-400. Источник: Russia Military Analysis

Официально было заявлено, что в учениях примут участие 12,7 тысяч военных и 680 боевых машин. При этом, 10,2 тысячи будут на территории Беларуси, из них 3 тысячи россиян и 7 тысяч белорусов. В западных СМИ распространялась информация о ста тысячах российских войск, мобилизованных в ходе учений. В СНБО Украины говорили о цифре минимум 120 тыс. тысяч личного состава, а Турчинов даже заявлял о 240 тыс.

Реальные цифры по-прежнему не были подтверждены, но фактическое количество развернутых войск почти наверняка было меньше того, что изначально сообщалось на Западе. Это связано, прежде всего, с тем, что учения "Запад-2017" сосредоточились на усилении командных пунктов и интеграции сил, а не на перемещении войск, которое было отработано во время учений "Запад-2013", считают эксперты Chatham House.

Запад отреагировал слишком остро и стал жертвой паники и слухов о том, что Москва не была прозрачна в отношении характера учений и своих намерений, что стало возможным благодаря информационной операции Кремля.

4. Путин-Лукашенко. Бей своих, чтоб чужие боялись

Белорусские обозреватели обращают внимание на серию информационно-психологических атак против Лукашенка. Об этом свидетельствует информационный вброс Минобороны РФ о том, что подразделения 1-й танковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Подмосковье, подняты по тревоге и теперь совершают марш на белорусские полигоны. Минск, мягко говоря, был не в восторге от такой информации, так как все заявленные российские войска уже давно прибыли в Беларусь и прибытие новых не соответствовало ни замыслу учений, ни договоренностям.

С другой стороны, отсутствие Президента и министра обороны РФ на заключительном этапе учений может говорить о некоторых разногласиях между лидерами Союзного государства, так как Москва и Минск всегда соблюдали этот обязательный ритуал даже в периоды обострения отношений.

5. Готовность к применению ядерного оружия

Пуск ЗРК "Кинжал" большого противолодочного корабля "Североморск". Источник: Russia Military Analysis

На последнем этапе "Запада-2017" было проведено условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады. Согласно данным СНБО Украины, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей. Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14-й ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) по целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка).

Ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществлено электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования. Кроме того, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям. В акватории моря Лаптевых — боевыми расчетами береговых ракетных комплексов "Рубеж", и в акватории Баренцева моря — корабельным группировкам Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

Таким образом, "Запад-2017" продемонстрировал, что военная сила и решимость ее применения будет главным и пока наиболее эффективным инструментом российской внешней политики. При этом, кроме развивающегося обычного вооружения, упор делается на ядерную триаду (наземный, морской и воздушный компоненты), как надежный сдерживающий фактор.

Эксперты отмечают, что козырной картой российских вооруженных сил становится мобильность переброски войск, недостатком же пока остаются ограниченные мобилизационные возможности. Несмотря на некоторую строптивость Лукашенко и желание Минска диверсифицировать внешние связи, Беларусь пока что остается политическим и военным союзником Кремля, что важно учитывать Украине в отношениях с этой страной.