Платежки за отопление пересчитают для 48 тыс. киевлян

09 февраля 2017, 14:10
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После 203 обращений в киевскую жилищно-коммунальную инспекцию счета за отопление пересмотрят для 48 тыс. киевлян

Платежки за отопление пересчитают для 48 тыс. киевлян | Киев | Дело Увеличить картинку

Жилищно-коммунальная инспекция при Киевской городской государственной администрации (КГГА) приняла решение о пересмотре начислений за отопление для 48 тыс. киевлян. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Инспекция рассмотрела 203 обращения по поводу высоких начислений за теплоснабжение за последний месяц.

Типичные причины высоких счетов за отопление:

- период начислений больше одного календарного месяца;

- несоответствие отопительных площадей;

- непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков;

- снятие показаний тепловых счетчиков ПАО "Киевэнерго" без привлечения представителей домов.

"За три недели круглосуточной работы инспекции, были выяснены основные нарушения и на сегодня принято решение о пересчете 48-ми тысячам киевских семей", — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

На пленарном заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко обязал ПАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме столицы. Мэр также отметил, что "Киевэнерго" прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.

Напомним, что в декабре 2016 года "Киевэнерго" поменяло период снятия показателей домовых счетчиков отопления — с 19-25 чисел на 25-30 числа. Из-за этого расчетный период в декабре увеличился до 35 дней и соответственно выросли счета за отопление. Это была разовая инициатива, чтобы облегчить расчет платежек для субсидиантов.

Что касается несоответствия отопительных площадей, то из-за достраивания мансард и балконов, на которых жители устанавливают дополнительные батареи, увеличивается общее потребление тепла домом и соответственно растут счета за отопление.

Из-за несвоевременной передачи данных квартирных счетчиков потребители без счетчиков получают большие платежки. От общего потребления дома (зафиксированного домовым счетчиком) отнимаются суммарные показатели всех квартирных счетчиков. А разница распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально отопительной площади.

По материалам: "Дело"
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Теги: отопление , киевэнерго 00131305 , киев

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Платежки за отопление пересчитают для 48 тыс. киевлян | Киев | Дело
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