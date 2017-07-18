По э-декларациям НАБУ открыло 61 дело

18 июля 2017, 09:03
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Большинство дел расследуется по факту незаконного обогащения, а среди подозреваемых большинство — судьи

По э-декларациям НАБУ открыло 61 дело | Политика | Дело Увеличить картинку

По итогам анализа электронных деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

Более половины дел расследуются по факту незаконного обогащения, 19 — по возможному декларированию недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.

Среди фигурантов дел самую многочисленную группу образуют судьи — 17 человек. На втором месте народные депутаты — 16.

В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.

6 производств касаются е-деклараций служащих центральных органов исполнительной власти, по 2 — сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, по 1 — служащего СБУ, главы райгосадминистрации, заместителя главы областного совета, заместителя министра, лица высшего офицерского состава военного формирования, руководителя неприбыльного учреждения.

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Теги: набу , антикоррупционное бюро , электронные декларации

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По э-декларациям НАБУ открыло 61 дело | Политика | Дело
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