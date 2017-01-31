По проекту "Стена" вскоре будут первые подозреваемые — директор НАБУ

"Есть наработки. Проведено много работы. Двигаемся к первым подозреваемым", — сказал Сытник во вторник на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли подозреваемые по данному производству.

Директор НАБУ в октябре 2016 года заявлял, что в рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" необходимо отработать значительный круг лиц, провести экспертизы и установить наличие нецелевой растраты средств. Он также пообещал в феврале 2017 года представить первые итоги этого расследования.

Напомним, впервые о начале проекта "Стена" в сентябре 2014 года заявил бывший на то время премьер-министром Арсений Яценюк.

В 2015 году на выполнение проекта "Стена" из госбюджета было выделено 400 млн грн. За эти деньги построили 72 км забора на границе с Россией, 45 км контрольно-следовой полосы и вырыли 230 км противотанковых рвов.

По информации Госпогранслужбы, на обустройство госграницы Украины с РФ в 2016 году потрачено 120 млн грн из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом.