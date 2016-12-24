По всей линии соприкосновения установлен режим тишины — пресс-центр АТО

24 декабря 2016, 09:49
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Хотя прошедшие сутки ознаменовались обстрелами по всем направлениям, с полуночи на линии соприкосновения действует режим тишины

Увеличить картинку Фото: пресс-центр АТО

По всей линии столкновений установлена тишина с с 00.00 24 декабря. Об этом сообщает руководитель Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, генерал-майор Анатолий Петренко.

Режим прекращения огня достигнут в рамках трехсторонней контрактной группы в Минске.

При этом, пресс-центр АТО сообщает, что за прошедшие сутки украинские позиции обстреливались боевиками на всех направлениях.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов различных систем пророссийские боевики многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино — из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении с 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. С минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Со 152-мм артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку.

Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Со 152 мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды — Новозвановку. Из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции возле Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 — по населенным пунктам.

По материалам: "Дело"
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