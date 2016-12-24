По всей линии соприкосновения установлен режим тишины — пресс-центр АТО

По всей линии столкновений установлена тишина с с 00.00 24 декабря. Об этом сообщает руководитель Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, генерал-майор Анатолий Петренко.

Режим прекращения огня достигнут в рамках трехсторонней контрактной группы в Минске.

При этом, пресс-центр АТО сообщает, что за прошедшие сутки украинские позиции обстреливались боевиками на всех направлениях.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов различных систем пророссийские боевики многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино — из вооружения БМП.