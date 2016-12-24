По всей линии соприкосновения установлен режим тишины — пресс-центр АТО

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.
На Донецком направлении с 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. С минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Со 152-мм артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку.
Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.
На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Со 152 мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды — Новозвановку. Из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции возле Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской.
Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 — по населенным пунктам.