Почему фракцию БПП покидает мажоритарник

"Я принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", — написал Владислав Голуб на своей странице в Фейсбук.

Одним из аргументов стало то, что в его депутатскую приемную в городе Черкассы поступили угрозы в его адрес.

"Центральная власть не понимает ситуацию на местах, а местные князьки, как это происходит в пределах моего избирательного округа, перепутали децентрализацию с федерализацией. В таких условиях я хочу оставаться честным перед избирателями и гражданами Украины и не желаю участвовать в процессе имитации реформ", — написал народный депутат.

При этом, он добавил, что не намерен писать заявление о выходе из коалиции, так как в этом нет необходимости, поскольку его выход из состава фракции автоматически значит, что он покинул и коалицию, поскольку, как отметил нардеп, коалицию формируют фракции.

Голуб считает, что на сегодняшний день, с юридической точки зрения коалиции в Верховной Раде нет.

По его словам, он намерен оставаться внефракционным народным депутатом и не планирует вступать в какую либо из депутатских фракций или групп в парламенте.

Согласно регламенту народный депутат официально покинет фракцию после того, как председательствующий на пленарном заседании объявит об этом.

Голуб был избран по мажоритарному избирательному округу №197 (Черкасская область).