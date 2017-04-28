Почему госпредприятия стали прибыльными

Реформирование государственной тарифной политики сделало госпредприятия донорами бюджета. В частности, государственные компании энергетического сектора, которые ранее генерировали убыток, за первый квартал 2016 года заработали более 25 млрд грн из почти 32 млрд грн совокупной прибыли крупнейших 100 госпредприятий.

"Ключевой причиной больших прибылей компаний нефтегазового сектора является реформа. За два года поднялась цена, прежде всего для населения. "Нафтогаз" ориентируется на так называемый "Баумгартен плюс", цену газа в австрийско-немецком хабе. Но резко подскочила и цена газа, который добывает компания "Укргазвыдобування". В других отраслях государственные предприятия не продемонстрировали такого. Ни банки, ни Одесский припортовый завод", — цитируется экономист Андрей Блинов на портале "Деловая столица".

Эксперт подчеркивает, что благодаря приведению тарифов к рыночному уровню, энергетические госкомпании стали крупнейшими плательщиками налогов.

"В Вестнике налоговой службы опубликованы показатели крупнейших налогоплательщиков. Есть две группы предприятий, которые и обеспечивают львиную долю поступлений. Первая группа — это предприятия нефтегазового комплекса. Больше всего налогов заплатила компания "Укргазвыдобування". Далее — "Укрнафта", "Энергоатом". Вторая группа крупных налогоплательщиков — это табачные компании, которые заплатили более 10 млрд грн", — отмечает Блинов.

Издание уточняет, что по итогам 2016 года лидером по отчислению налогов в государственный бюджет стал государственный "Нафтогаз Украины", который уплатил почти 70 млрд грн. Положительный результат работы продемонстрировали другие госкомпании, эффективность работы которых регулируется тарифной политикой государства.

Например, прибыль энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" в прошлом году составила 2,21 млрд грн. "Центрэнерго" заработало 625 млн грн, а "Энергоатом" получил 187 млн грн прибыли. Государственный транспортный монополист "Укрзализныця" завершил 2016 год с результатом 303 млн грн против 16 млрд грн убытков годом ранее. "Переход на рыночные тарифы не только превратил государственные компании из постоянных просителей в доноров госбюджета. Реформа тарифной политики вывела "из тени" потребителей, которые раньше, пользуясь нелегальными схемами и лазейками в законодательстве, покупали энергоносители по заниженным ценам. Теперь миллиардные средства, которые раньше исчезали в недрах постоянно убыточных ГП или "уплывали" в офшоры, могут направляться на финансирование социальных сфер, как образование и медицина, или поддержку незащищенных слоев населения", — пишет издание.

Как сообщалось, в середине 2016 года Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало годовую совокупную прибыль предприятий государственного сектора экономики на уровне 20 млрд грн.