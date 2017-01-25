Почему Крищенко и Троян отказались от участия в конкурсе на главу Нацполиции

И.о. руководителя Национальной полиции Вадим Троян и глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сняли свои кандидатуры с конкурса на должность руководителя Национальной полиции Украины. Об этом они сообщили в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области", — написал Крищенко.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Андрей Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах, в результате которой погибли пять правоохранителей.

Вадим Троян объяснил свой отказ тем фактом, что его стаж не соответствует должности.

"Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую ​​справку. Моя мысль — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям закона — без поправок, дописок и натяжек", — написал он в Facebook.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для того, чтобы полностью соответствовать требованиям.

Согласно квалификационным требованиям, новый глава Нацполиции должен иметь стаж работы в отрасли права не менее семи лет и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Как сообщалось, 24 января Троян и Крищенко не пришли на тестирование на должность председателя Нацполиции.