Почему Крым остался без электричества

28 июля 2017, 15:06
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Все четыре линии энергомоста из Краснодарского края на Крымский полуостров отключены. Крым остался без света

Почему Крым остался без электричества | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Крупнейшие города Крыма остались без электричества из-за аварии, сообщает Крыминформ.

Это Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, остановились троллейбусы, закрыты продуктовые магазины.

"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", — цитируется "министр топлива и энергетики" оккупированного Крыма Вадим Белик.

Электричество отключили примерно в 14:00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.

Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.

В Министерстве энергетики России так объяснили происшествие: "Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым".

В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий.

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Теги: крым , оккупация крыма , блокада крыма , энергетика

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Почему Крым остался без электричества | Происшествия | Дело
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