Почему обязательные кассовые аппараты не "обелили" рынок техники и электроники

В течение последних практически шести месяцев — с 8 мая 2017 года — все торговцы сложной бытовой техники (в список попало более 300 наименований товаров), в том числе интернет-магазины, обязаны продавать технику, которая подлежит гарантийному ремонту, исключительно с выдачей фискального чека.

Принимая указанный закон, депутаты руководствовались необходимостью навести порядок на рынке: детенизировать его, дать бой контрабандному ввозу холодильников, бойлеров, стиральных машин, ноутбуков, смартфонов, прочей крупной и мелкой бытовой техники, а также создать равные условия для всех игроков. При этом применять кассовый аппарат (РРО) обязали даже плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.

По мнению Государственной фискальной службы (ГФС), такие меры должны также увеличить поступления в госбюджет, ведь бизнес на торговле электронной техникой впредь обязан в полной мере декларировать свои доходы. А доводы Государственной службы по защите прав потребителей были еще понятнее: фискальный чек с четким набором информации о продавце не позволит последним уклониться от ответственности за некачественный товар или услугу.

Крупные официальные импортеры поддержали такие меры властей. Ведь им приходилось конкурировать с недобросовестным бизнесом, который ввозил товар якобы для личного пользования без уплаты пошлин, а затем продавал его по более низким ценам.

Небольшие предприниматели, в свою очередь, сразу поспешили заявить, что внедрение обязательного РРО станет сильным ударом для их бизнеса. В первую очередь они сетовали на большие затраты на установку РРО, сложности с его обслуживанием, огромные штрафы за нарушение закона, неизбежный рост цен на технику, закрытие своего бизнеса и монополизацию рынка крупными игроками.

Неспособная ГФС

Фактически же за полгода принятое регулирование рынка техники на гарантии не принесло ни выгод официальным импортерам, ни проблем недобросовестным торговцам. Все потому, что, как часто случается в Украине, контроль за исполнением закона хромает.

Государственная фискальная служба оказалась неспособной проверить огромное количество компаний, которые попали под регулирование.

Таких, по подсчетам Государственной регуляторной службы, оказалось около 50 тыс., хотя согласно данным ГФС их в пять раз меньше — около 10 тыс.

Согласно информации ГФС, в мае-августе налоговиками было проведено 500 фактических проверок субъектов хозяйствования, которые продают соответствующую технику и электронику. За этот период ГФС начислила штрафы нарушителям на общую сумму около 1 млн грн. И это при том, что годовые потери бюджета, связанные с продажей контрабандной техники, исчисляются несколькими миллиардами гривень.

"У нас очень мало людей, чтобы охватить весь рынок, — поясняет исполняющий обязанности главы отдела фактических проверок контроля за наличными операциями ГФС Станислав Кубрин. — Недавно мы подсчитали, сколько нужно времени, чтобы проверить все хозяйственные единицы. Получилось где-то около 10 лет. А учитывая, что мы можем начислить обязательства только за последние три года, можете представить, какая будет доля тех, кто избежит ответственности."

Ситуацию могло бы исправить грядущее реформирование фискальной службы, расходы на обслуживание которой в следующем году правительство предлагает увеличить на 45% до практически 12 млрд грн. К тому же Минфин предлагает не только изменить подход к назначению проверок, но и обеспечить постоянный надзор и мониторинг работы фискалов.

Штрафов нарушители пока не боятся

На днях Центр независимых потребительских экспертиз "Тест" провел проверку 20 крупных украинских интернет-магазинов и обнаружил, что 13 из них не выдают клиентам фискальных чеков, хотя согласно законодательству обязаны это делать. Эти магазины ограничиваются товарными чеками или накладными.

Фискальный чек удалось получить лишь в семи интернет-магазинах: 27.ua, comfy.ua, eldorado.ua, foxtrot.com.ua, itbox.ua, moyo.ua и ttt.ua.

Среди магазинов, которые не выдают фискальных чеков, citrus.ua, rozetka.com.ua, allo.ua, all-service.com.ua, repka.ua, stylus.ua, aks.ua, city.com.ua, deshevshe.net.ua, f.ua, mobilluck.ua, skidka.ua и telemart.ua. На предоставленных "тайному" покупателю документах не было всей информации о продавце, а без нее потребитель не сможет защитить свои права в случае каких-либо сложностей в эксплуатации.

Отметим, что из тех магазинов, которые не выдали "тайному" покупателю фискальныз чеков, только один был зарегистрирован как ООО, шесть — как физические лица-предприниматели (ФЛП), оставшиеся интернет-магазины выдали документы, по которым невозможно установить форму хозяйствования. По словам и.о. начальника отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями департамента аудита ГФС Станислава Кубрина, это распространенная схема, когда крупные продавцы "прячутся" за ФЛП, работающими по упрощенной системе налогообложения.

"Секрет продажи через ФЛП — здесь, в первую очередь, прячется контрабандный товар, так как ФЛП согласно законодательству имеет право не вести учет. Проследить происхождения товара практически невозможно", — поясняет Станислав Кубрин.

Если нарушители всем известны, возникает логичный вопрос: почему фискальная служба их не проверяет и не наказывает? Станислав Кубрин отвечает коротко: в налоговой о них знают, но ответственность за невыдачу чека, согласно законодательству, несущественная (в случае первого нарушения предприниматель обязан заплатить 1 грн). Потому любые усилия проверяющих насмарку.

"Мы приходим на проверку, нам говорят: "Сколько штраф? 1 грн? Держи 5 грн и иди отсюда", — рассказывает и.о. главы отдела фактических проверок контроля за наличными операциями ГФС.

Налоговики имеют право применить штраф в размере 100% от объема проданных с нарушением товаров, но только в том случае, если придут с повторной проверкой к предпринимателю в течение 12 месяцев. "Но у нас вряд ли хватит времени обойти всех хотя бы в первый раз", — разводит руками Станислав Кубрин.

Еще одна проблема заключается в возможности легко избежать ответственности. "Если даже ответственность будет большой, но не будет механизма привлечения к ней, мы получим ситуацию, аналогичную той, когда вас бьют хулиганы, а вы в ответ им зачитываете Уголовный кодекс", — сетует Николай Рыхлицкий, юрисконсульт компании "Samsung Украина", член Европейской Бизнес Ассоциации.

Избежать РРО могут только "безнальщики"? ГФС считает — нет

Официальные импортеры жалуются в первую очередь на интернет-магазины. Мол, законодательство об РРО имеет несколько вариантов толкования. Потому магазины, где покупатель предварительно переводит деньги за товар на карту, пренебрегают нормой и не проводят расчеты через кассовый аппарат. Ведь в таком случае не происходит передачи наличных в момент получения товара.

В фискальной службе отвечают вполне однозначно: РРО можно не применять исключительно в случае чисто безналичного расчета — когда средства переводятся с одного на другой расчетный счет в банке.

"В законе есть такое понятие как "место расчета". Под ним имеется в виду в том числе место получения товаров, предварительно оплаченных покупателем с помощью платежной карты, — поясняет и.о. главы отдела фактических проверок контроля за наличными операциями ГФС Станислав Кубрин. — Потому даже если товар оплачивается с помощью платежной карты, все равно будет место, где покупатель его физически получит. К примеру, отделение "Новой почты" или офис продавца". Потому продавец обязан и эту операцию проводить через кассовый аппарат, добавляет чиновник. Вариантов выдачи фискального чека покупателю может быть несколько: распечатанный документ можно вкладывать в посылку, а можно заключить договор со службой доставки, которая будет выдавать чек и на покупку, и на свои услуги.

Кэшбек как инструмент детенизации

Но есть еще один нюанс — у покупателя нет никакой гарантии, что выданный магазином документ действительно является зарегистрированным в налоговой фискальным чеком. "Есть тысячи принтеров, которые могут печатать якобы фискальные чеки, и вы не сможете проверить его подлинность", — говорит эксперт группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский.

И.о.заместителя главы Госпотребслужбы Лилия Стиренко при этом констатирует: "Количество жалоб на интернет-магазины растет (463 за весь 2016 год против 539 — за первое полугодие 2017 года), а процент удовлетворения этих жалоб — менее 1%. Проблема в том, что нам не хватает информации о продавце в расчетном документе. В результате мы вынуждены обращаться в ГФС и Нацполицию с просьбой помочь найти нужный субъект хозяйственной деятельности".

Выходом из ситуации, по мнению эксперта Реанимационного пакета реформ может стать возможность покупателя проверять каждый документ в фискальной базе налоговой. "Если такой чек есть в базе, покупатель получает полную защиту своих прав. А если нет, то в отношении продавца сначала проводится камеральная проверка и он должен уплатить штраф. Если он этого не делает проводится фактическая проверка, а потребитель получает не только сам товар, но и 100% покрытие его стоимости, — рассказывает Илья Несходовский. — Ведь пока мы не заинтересуем потребителя требовать чек, он его требовать не будет".

Пользу подобного механизма кэшбека отмечают и официальные импортеры. "Сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6757, поскольку именно потребительская требовательность может заставить недобросовестных продавцов выйти из тени, — говорит София Арасланова, генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники", член Коалиции "За Детенизацию экономики".

В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация обещает поддержку законопроекта №6754, обязывающий интернет-магазины указывать на своем сайте информацию, которая позволит идентифицировать продавца и устанавливает ответственность за отсутствие этих данных.