Почему отключили воду и электричество в проблемных новостройках Войцеховского

В Киевской горгосадминистрации прокомментировали отключение электро- и водоснабжения в 8 домах жилых комплексов "Стародарницкий", "Новая волна", "Семейный уют" и "Флагман" (Дарницкий район), построенных компаниями Анатолия Войцеховского.

Как сообщила "Украинской правде. Киев" Юлия Грамотная, пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, восстановление услуг может быть опасно для самих жителей.

"Проблема не новая, но технические условия не выполнены, люди ничего не делают, свои обязанности не выполняют. "Киевэнерго" не может подключить свет и ввести в эксплуатацию без технических условий. В тех условиях, в которых дом оставил застройщик, он не может получить технические условия, потому что это опасно. И мы, и люди остаемся заложниками", — пояснила Грамотная.

Она отметила, что городская власть уже провела не одну встречу с людьми.

"Говорим, предупреждаем, но люди продолжают нести деньги скандальном застройщику."

"Мы им каждый раз говорим, мы вас понимаем, но вы должны либо создать ОСМД, либо каким-то образом или механизмом достроить дом. Люди этого не слышат. Более того, новые люди продолжают покупать квартиры в этих проблемных домах. Как к ним достучаться, мы не знаем. Говорим, предупреждаем, но люди продолжают нести деньги скандальном застройщику", — посетовала Грамотная.

По ее словам, до сих пор жители имели свет и воду, но имели и долги. Долг им реструктуризировали, но люди его не платят. "Сейчас свет отрезали уже за долги. Мы все время идем навстречу людям, но тех договоренностей, о которых они сами просят, они же и не соблюдают", — сказала пресс-секретарь.

"Эти дома опасны, если их подключить к коммуникациям в таком виде, как они есть сейчас. Думаю, "Киевэнерго" не пойдет на это. И, думаю, ни одна другая компания тоже не пойдет. И здесь их винить нельзя в том, что они не хотят подвергать людей опасности и подключать в опасных условиях", — сказала Грамотная.

Сейчас городские чиновники выехали к людям, чтобы "снова выработать совместное решение". В то же время Грамотная прогнозирует, что проблему не решат, а лишь снова найдут временное решение.

Напомним, со вчерашнего вечера Харьковское шоссе в Киеве перекрыто от Дарницкой площади до Института химии из-за протеста жителей против отключения им электро- и водоснабжения. Не ходят ни трамваи, ни автобусы. Возле остановки "Института химии" стоят пустых 8 трамваев.

Около 9:00 к ним вышел начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин, а также представитель райгосадминистрации Днепровского района.

СПРАВКА

Генпрокуратура в конце октября 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении застройщика Анатолия Войцеховского, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений и создании организованной преступной группы.

Войцеховский был задержан 15 июля 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы и других преступлениях.

Печерский райсуд Киева избрал Войцеховскому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 14 млн грн, после внесения которого он должен находиться по месту своего фактического проживания.