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Почему правительство не будет одалживать валюту у бизнеса в начале 2017-го

22 декабря 2016, 14:32
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Валюту не будут одалживать, во-первых, потому что в первом квартале не запланированы погашения валютных облигаций, а во-вторых, Минфин и НБУ надеются до конца марта получить транш от МВФ

Почему правительство не будет одалживать валюту у бизнеса в начале 2017-го | Экономика | Дело Увеличить картинку

Минфин в январе-марте 2017 года планирует размещать только гривневые облигации внутреннего госзайма. То есть, привлекать валюту через облигации в начале года правительство пока не намерено.

Согласно графику размещения ОВГЗ в январе-марте 2017-го, каждый вторник правительство будет продавать трех-, шести, девяти- и 12-месячные гривневые бумаги. В январе также запланировано размещение двух- и трехлетних бумаг, в феврале — два аукциона с двухлетними и один с трехлетними облигациями, в марте Минфин намерен провести три аукциона с облигациями сроком погашения два года, и еще два — с трехлетними бумагами.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что Минфин, вероятнее всего, не видит особой потребности в валюте в первые месяцы года.

А начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко отмечает, что одалживать валюту правительство пока не планирует, ведь на первый квартал запланировано мало погашений. В частности, в течение января-марта необходимо будет выплатить 5,28 млрд грн по облигациям в нацвалюте, погашения же долларовых облигаций запланированы только с мая 2017-го. Так, в течение мая-декабря следующего года Украина должна будет выплатить $1,61 млрд, а в 2018-м — еще $2,44 млрд. Тем не менее, аналитик не исключает, что график размещения облигаций могут изменить, запланировав оперативно продажу валютных ОВГЗ.

Кроме того, по мнению Юрия Товстенко, правительство и Нацбанк в первом квартале 2017-го надеется получить транш от МВФ. "Тем более что основные условия для этого выполнены — ПриватБанк национализировали, а бюджет утвердили", — поясняет начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса согласен и считает, что НБУ действительно получит транш от МВФ в первом квартале.

Ранее из-за задержки в выделении Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро Минфин расширил предложение валютных облигаций с одного до пяти аукционов. И уже одолжил на внутреннем рынке $550,4 млн.

По материалам: "Дело"
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Теги: валюта, валютный рынок, заемщики, минфин, овгз, гособлигации, облигации, ценные бумаги

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Почему правительство не будет одалживать валюту у бизнеса в начале 2017-го | Экономика | Дело
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