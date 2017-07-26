Почти половина прихожан Московского патриархата против Единой поместной церкви в Украине

Жители Украины в основном поддерживают создание Единой поместной церкви в стране, причем количество противников этой инициативы за последние три года уменьшилось, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в июле 2017 года.

Наибольшую поддержку создание Единой поместной церкви имеет в среде представителей Украинской греко-католической церкви (66%) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (61%).

Зато среди прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). В то же время 36% представителей УПЦ (МП) или безразличны к этому вопросу, или же не имеют на него ответа.

В общем же результаты исследования показывают, что 37% опрошенных — за создание Единой поместной церкви в Украине. 18% — против этой инициативы, 23% заявили, что им либо безразличен этот вопрос, либо вообще не определились с ответом.

За последние три года практически не изменилось количество тех, кто выступает за объединение Церквей, в то же время в 1,5 раза уменьшилось количество противников этой идеи. Вместе с тем, возросло количество тех, кто не имеет четкой позиции в данном вопросе.

По сравнению с 2014 годом практически не увеличилось количество прихожан УПЦ-КП и УГКЦ. Зато сторонников УПЦ (МП) уменьшилось (с 22% до 17%). Вместе с тем возросло количество тех, кто считает себя верующим, но не относит себя ни к одной из конфессий (с 24% до 31%).

СПРАВКА

Опрос социологической группы "Рейтинг" проводился 8-16 июля 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше (2 тыс. респондентов). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.