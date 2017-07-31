Под Киевом остановили российского консула за нетрезвое вождение — СМИ

В ночь на понедельник, 31 июля, в районе Бортничей вблизи Киева полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами, сообщает корреспондент ТСН.

Происшествие случилось около 23:40 субботы. Водитель воздержался от теста на алкоголь. Им оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский.

"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство до посольства. Составлен рапорт",— сообщил сержант полиции Александр Сытюк.

За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и уехал вместе с виновником инцидента.

Как сообщается, это уже не первый инцидент с участием ФСБшника Руслана Теребунского. 10 апреля этого года, в аналогичной ситуации полицейские ловили его вместе с коллегами-дипломатами. Тогда мужчины врали, что не употребляли водку, потому что было Вербное воскресенье. Прошлым летом Теребунского также ловили пьяным за рулем. Все предыдущие годы с места происшествия Теребунского забирал консул.